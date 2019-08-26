Завтра Huami представит конкурента Apple Watch Series 5 и круглую модель Amazfit Sports Watch 3 с титановым корпусом, сапфировой защитой экрана и NFC





Китайская компания Huami Technology, которая производит фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band, продолжает расширять ассортимент своих умных часов Amazfit, планируя в ближайшие месяцы выпустить еще минимум семь новых моделей (только в прошлом месяце вышли Amazfit Verge 2, Amazfit Health Watch и Amazfit GTR). Ранее мы уже узнали о конкуренте Apple Watch Series 5, который, предположительно, выйдет в рамках линейки Amazfit Bip. В этой же заметке речь пойдет о другой модели с круглым экраном, которую называют Amazfit Sports Watch 3.

В данном случае на ум сразу же приходит актуальная спортивная модель Stratos (на фото выше), которая в свое время проходила под названием Amazfit Sports Watch 2. То есть, не исключено, что в итоге Amazfit Sports Watch 3 выйдет на рынок под именем Stratos 2.

Так вот, вице-президент Huami Technology Ци Фэнди опубликовал в Weibo пост, из которого следует, что кроме стандартной версии у часов Amazfit Sports Watch 3 (как бы они в итоге не назывались) будет еще премиальная Elite Edition. Последняя получит титановый корпус и сапфировое защитное покрытие экрана. Увы, других подробностей пока нет, так что неясно, будут ли еще какие-то отличия между версиями. Кстати, 47-мм модель Amazfit GTR также предлагается в версии Titanium Edition. Зато известно, что новые умные часы получат модуль для бесконтактных платежей NFC. Но, скорее всего, как обычно, совместимости с Google Pay не будет.

Приглашения на презентацию Huami 27 августа

Уже завтра, 27 августа, Huami проведет в Китае специальное пресс-мероприятие, где и ожидается официальная премьера прямоугольной модели с дизайном как у Apple Watch Series 4, а также оговариваемой Amazfit Sports Watch 3. Не исключено (даже очень вероятно), что будут и другие анонсы.

Источник: Gizmochina