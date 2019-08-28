Huami также показала «часы из будущего» Amazfit X Concept Watch с изогнутым дисплеем





Вчера компания Huami провела презентацию своих новых умных часов Amazfit GTS и Amazfit Smart Sports Watch 3. Кроме того, было показано концептуальное устройство Amazfit X Concept Watch, которое позиционируется в качестве «часов из будущего».

Часы Amazfit X похожи на носимый смартфон Nubia Alpha, который был выпущен в апреле этого года. Устройство выполнено в цельнометаллическом интегрированном дизайне со скрытыми электронными кнопками. Часы оснащены фирменным 2,07-дюймовым гибким изогнутым дисплеем. Экран имеет кривизну 92 градуса. Корпус часов напоминает форму молодого месяцы. Как отмечает производитель, экран имеет большую площадь для отображения информации, она до 244% больше по сравнению с областью, которую предлагают другие носимые устройства аналогичного размера. При этом дисплей имеет плотность размещения пикселей 326 ppi, обеспечивает максимальную яркость изображения 430 нит, высокую насыщенность и способен отображать 100% оттенков цветового пространства NTSC.

В часах используется изогнутая литиевая батарея ёмкостью 220 мАч, которая обеспечивает до 7 дней автономной работы. Поскольку материнская плата не может быть изогнута, в Amazfit X используется плата из трёх сегментов, что обеспечивает адаптацию к кривизне самого устройства. Huami заявляет, что данная модель появится на рынке в первой половине 2020 года.

Источник: gizmochina