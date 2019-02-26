«Смартфон» с гибким экраном Nubia Alpha, который надевается на руку как браслет, выйдет в апреле по цене от 450 евро

Как и было обещано, в рамках проходящей в эти дни в Барселоне выставки MWC 2019 компания Nubia, которая является подразделением китайской ZTE, представила коммерческую версию весьма необычного устройства со сгибающимся экраном под названием Nubia Alpha. Напомним, впервые Nubia Alpha в виде прототипа мы видели на выставке IFA в августе прошлого года. Тогда, представляя Nubia Alpha, производитель без лишней скромности описывал новинку как «самый технически совершенный носимый смартфон в мире», который может стать «будущим индустрии мобильных гаджетов». И вот сейчас перед нами оказалась уже серийная модель.

Хоть сам производитель и называет новинку «носимым смартфоном», по факту же Nubia Alpha ближе к умным часам, нежели к смартфонам. Причем внешне новинка напоминает часы, которые вывернули наизнанку, налепив на обратную сторону гибкий экран. Более того, аппаратной основой часов служит довольно старая SoC Qualcomm Snapdragon Wear 2100, выпущенная в 2016 году, а не новая модель Snapdragon Wear 3100, представленная минувшей осенью. Объем оперативной памяти составляет очень скромные по современным меркам 1 ГБ, а встроенной флэш-памяти предусмотрено всего 8 ГБ (как отмечает производитель, достаточно для хранения 1000 композиций).

Nubia Alpha оснащается очень узким и очень вытянутым гибким экраном производства Visionox. Сенсорная панель OLED характеризуется диагональю 4 дюйма и соотношением сторон 36:9 (960х192 пикселей). Дисплей имеет специальное защитное покрытие (термостойкий полиимид).

Емкость аккумулятора составляет 500 мА·ч, чего, по заверениям производителя, должно быть достаточно для одного-двух дней автономности в зависимости от модели использования. То есть, автономность Nubia Alpha полностью соответствует показателям большинства умных часов. На корпусе квадратной формы, где заключена вся элементная база, есть 5-мегапиксельная камера, которая позволит делать селфи и записывать видеоролики по долгому нажатию на экран.

У Nubia Alpha будет две версии: более доступная с поддержкой только Bluetooth и Wi-Fi, а также версия с eSIM (встроенная SIM-карта), обеспечивающая как передачу данных, так и голосовую связь в сетях 4G LTE.

В качестве ОС выступает собственная платформа Nubia, адаптированная к экранам такого форм-фактора. Управлять интерфейсом Nubia Alpha можно с помощью голосовых команд, обычных жестов посредством сенсорного экрана и взмахов без касания над экраном. То есть, Nubia Alpha также получила технологию захвата движений.

Nubia Alpha имеют защиту от влаги, так что с устройством можно без проблем плавать в бассейне или принимать душ. Также они оснащены некоторыми возможностями фитнес-трекеров, могут отслеживать ЧСС, фазы сна и разные показатели физической активности.

Кроме обычного черного варианта оформления у Nubia Alpha будет еще настоящая золотая версия (только вариант с eSIM), покрытая 18-каратным золотом (сам корпус изготовлен из нержавеющей стали).

В Китае Nubia Alpha начнется продаваться уже в апреле, в третьем квартале устройство можно будет купить в Европе, а в четвертом квартале и в США. Версия Nubia Alpha с Bluetooth и Wi-Fi будет предлагаться за 450 евро, а вариант с eSIM — 550 и 650 евро за черную и золотую версии соответственно.

Честно говоря, выглядит устройство очень странно. Своего покупателя оно, безусловно, найдет, но едва ли желающих купить новинку будет много, учитывая достаточно высокую цену и весьма спорную громоздкую конструкцию. Только представьте насколько удобно будет набирать текст на таком экране, не говоря уже про взаимодействие с приложениями, которых явно будет немного, учитывая, что программная платформа здесь не Google Wear OS, а собственная. То есть, по факту выходит, что Nubia Alpha — это переоцененные умные часы с ограниченными возможностями, но зато с гибким экраном. Да, совершенно очевидно, что из-за выступающего блока эти часы не будут плотно прилегать к запястью, а будут болтаться на руке.

https://youtu.be/BXRnbaIUiIE

Источник: The Verge и GSM Arena