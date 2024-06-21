Huawei анонсировала собственный язык программирования Cangjie

Во время проведения конференции разработчиков HDC 2024 компания Huawei представила собственный язык программирования Cangjie. Этот язык позиционируют как решение нового поколения для интеллектуальных приложений для всех сценариев.

По словам Huawei, Cangjie предлагает «нативное понимание, настоящую многосценарность, высокую производительность и эффективную безопасность». Язык программирования интегрируется с экосистемой Huawei HarmonyOS и обеспечивает удобный опыт разработки.

Ключевыми особенностями Cangjie называют:

Нативное понимание: Cangjie может похвастаться встроенной структурой AgentDSL, которая сочетает естественный язык с языком программирования. Это обеспечивает сотрудничество нескольких агентов и упрощенные символические выражения.

Полноценные возможности: язык разработан как легкий и масштабируемый, с модульной конструкцией для различных сценариев. Он также поддерживает доменно-ориентированную разработку.

Высокая производительность: Cangjie имеет новую систему сборки мусора для более плавных потоков приложений и более быстрого времени отклика. Кроме того, говорят, что легкие потоки улучшают одновременную производительность.

Надежная безопасность: безопасность встроена в языковую архитектуру, чтобы помочь разработчикам избежать уязвимостей безопасности.

Сообщается, что Cangjie — это мультипарадигмальный язык, который поддерживает функциональный, императивный и объектно-ориентированный стили программирования. Он также содержит такие функции, как определение типов, генерики и сопоставление шаблонов для оптимизации разработки.

Для разработчиков, которые заботятся о безопасности, Cangjie предлагает систему статического типа и автоматическое управление памятью для обеспечения стабильности приложения. Она также обеспечивает проверки во время выполнения для выявления ошибок и безопасности межъязыковой совместимости.

С точки зрения параллелизма, Cangjie использует легкие потоки пользовательского режима и библиотеки одновременных объектов. Эти функции предназначены для упрощения разработки и улучшения использования ресурсов.

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Компилятор и среда выполнения оптимизированы для повышения эффективности, включая оптимизацию высокоуровневой и внутренней компиляции, а также оптимизацию времени выполнения. Кроме того, Cangjie предлагает комплексный инструментарий разработки, включая отладку, статическую проверку, анализ производительности и тестирование.

Предварительная версия Huawei Hongmeng HarmonyOS NEXT Cangjie уже доступна для заинтересованных разработчиков.

Источник: gizmochina

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