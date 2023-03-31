Huawei фиксирует самое большое падение прибыли за всю историю – причина в санкциях США и меры по борьбе с пандемией

Huawei опубликовала финансовый отчёт за 2022 год, из которого следует, что сумма чистой прибыли за год упала на 69% – до 35,6 млрд юаней ($5,18 млрд). Падение в процентном выражении превзошло показатель 2011 года, когда фиксировался спад прибыли на 54%. При этом выручка увеличилась на 0,9% – до 642,3 млрд юаней (около$93,5 млрд). Что важно, Huawei удалось стабилизировать доходы после падения более чем на 28% в 2021 году.

Следует отметить, что в 2021 году Huawei получила большой прирост прибыли после продажи своего бренда смартфонов Honor. Потому слабый результат 2022 года выглядит ещё более печальным по сравнению с хорошим показателем 2021 года.

Тем не менее среди основных причин снижения прибыли в 2022 году китайский гигант называет рост цен на сырьевые товары, строгий контроль Китая над пандемией в прошлом году и рост расходов на исследования и разработки. Также на бизнес негативно влияют санкции США. Компания стремится ослабить их влияние за счёт диверсификации бизнеса и поиска новых рынков сбыта.

В предыдущие несколько лет из-за санкций Huawei столкнулась с проблемами в сферах продажи телекоммуникационного оборудования и потребительских устройств. Компания диверсифицировала бизнес, благодаря чему смогла нарастить доходы в сегменте облачных вычислений. Huawei впервые обнародовала данные только по бизнесу облачных вычислений и заявила, что в 2022 году доход в этой сфере составил 45,3 млрд юаней (около $6,6 млрд).

Huawei также начала выпускать автомобили в партнерстве с автопроизводителем Seres. Huawei заявила, что ее зарождающееся подразделение Intelligent Automotive Solutions принесло в 2022 году 2,1 млрд юаней (около $0,31 млрд). Компания инвестировала в это подразделение $3 млрд с момента его создания в 2019 году, и теперь в нем работает 7000 сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками.

Источник: cnbc