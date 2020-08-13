Huawei запустил в Украине специализированный сайт FusionSolar о фирменных решениях в сфере солнечной энергетики, включая умные станции Smart PV

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Компания Huawei Ukraine объявила о запуске в Украине официального сайта по направлению FusionSolar. Данное подразделение занимается производством оборудования для умных солнечных электростанций Smart PV и разработкой решений в сфере солнечной энергетики.

В компании отметили, что ее специалисты уже более 7 лет работают в направлении солнечной энергетики, при этом основная цель Huawei FusionSolar заключается в создании эффективных и удобных в эксплуатации солнечных электростанций Smart PV со способностью поддерживать энергосистему.





В 2020 году Huawei планирует продолжить интегрировать в свои СЭС-решения технологии на основе искусственного интеллекта, чтобы снизить себестоимость электроэнергии (LCOE) и обеспечить эффективную работу как крупномасштабных фотоэлектрических станций, так и современных «умных» домов.

«Запуск в Украине сайта подразделения FusionSolar является для нас действительно важным событием, ведь мы стремимся постоянно развиваться и цифровизировать наше взаимодействие с клиентами. Новая онлайн-платформа отвечает современным требованиям украинских пользователей, которые стремятся получать актуальную и доступную информацию о самых передовых продуктах и решениях солнечной энергетики Huawei», — прокомментировал Лю Кай (Liu Kai), директор Huawei Ukraine Enterprise Business Group.

Отметим, что глобальное подразделение сетевой энергетики Huawei Network Energy включает 9 научно-исследовательских центров, 5 из которых — это научно-исследовательские центры умных фотоэлектрических решений. Более чем за 20 лет деятельности в области силовой электроники Huawei зарегистрировал свыше 600 патентов в сфере энергетики.

Источник: Huawei FusionSolar