Худшие пароли 2020 года: «123456», «123456789» и — новинка! — «picture1»

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Ежегодно из-за утечек в открытом доступе оказываются миллионы паролей пользователей. Специалисты компании NordPass, разрабатывающей одноименный менеджер паролей и VPN-сервис NordVPN, внимательно изучив данные почти 300 миллионов пользователей, составили список худших — самых избитых или слишком простых — паролей по итогам 2020 года.

Вопреки усилиям многих технологических компаний, включая Google, которая с недавних пор предупреждает о ненадежных паролях прямо в браузере Chrome, пользователи продолжают использоваться самые банальные комбинации, становясь легкой добычей для хакеров.

Собственно, «123456» — по-прежнему самый популярный пароль. Надежной эту пресловутую комбинацию сочли два с половиной миллиона пользователей. За год NordPass зафиксировала более 23,5 млн случаев взлома этого пароля. Что занятно, в прошлом году лидером была еще более простая комбинация «12345», которая в свежем рейтинге заняла восьмую позицию — ее по-прежнему используют около 188 тысяч пользователей. Обе эти комбинации взламываются менее чем за секунду.

Второе место этого рейтинга занимает комбинация «123456789». В топ-3 в этом году ворвался «picture1» — и это самый сложный пароль в топ-10. Чтобы его взломать, потребуется целых три часа.

Отдельно NordPass отмечает, что 78% паролей в рейтинге 2020 года являются новыми комбинациями.

Полный список из 50 худших паролей 2020 года по версии NordPass — ниже.