Google Chrome вскоре получит крупное обновление безопасности с переработанным разделом и ворохом новых инструментов
Google сообщила о выпуске крупнейшего за последнее время обновления безопасности браузера Chrome. Оно приносит новые инструменты и переработанный раздел настроек приватности и безопасности Chrome, призванный помочь лучше контролировать безопасность.
Переработанный интерфейс для настроек безопасности и конфиденциальности в десктопной версии браузера с упором на простоту и удобство.
- Более простое управление файлами cookie: теперь можно настроить, как файлы cookie будут использоваться посещаемыми веб-сайтами — блокировать сторонние cookie в обычном режиме или режиме инкогнито, а также блокировать все файлы cookie на некоторых или всех веб-сайтах.
- Элементы управления в настройках сайта реорганизовали в два отдельных раздела, чтобы упростить поиск наиболее важных разрешений веб-сайта: доступ к местоположению, камере или микрофону и уведомления. Новый раздел также показывает самые последние действия с разрешениями.
- В верхней части настроек Chrome добавлена кнопка «Я и Google», обеспечивающая доступ к элементам управления синхронизацией, которые позволяют определять, какие данные передаются Google для хранения в учетной записи Google и доступны на всех устройствах пользователя.
- Ввиду востребованности функции удаления историю посещенных страниц этот элемент управления перенесли в верхнюю часть раздела «Конфиденциальность и безопасность».
Встроенное средство проверки безопасности
- Новый инструмент предупредит о небезопасных паролях (ненадежных или скомпрометированных в результате взлома) и поможет поменять их на более надежные.
- Если функция безопасного просмотра (технология Google, предупреждающая о потенциально опасных сайтах, вредоносных приложениях или расширениях) отключена, то пользователь будет видеть соответствущие уведомления.
- У инструмента проверки безопасности также есть новый дополнительный способ быстро узнать, обновлена ли ваша версия Chrome, то есть оснащена ли она новейшими средствами защиты.
- Если установлены вредоносные расширения, браузер предоставит рекомендации, как и где их удалить.
Управления cookie от третьих сторон в режиме инкогнито.
Теперь можно будет разрешить использование сторонних файлов cookie для определенных сайтов в режиме Инкогнито, щелкнув значок «глаз» в адресной строке. Эта функция будет постепенно внедряться, начиная с операционных систем для десктопов и Android.
Среди других новшеств — новая иконка в виде головоломки для упорядочивания расширений на панели инструментов, новый расширенный безопасный просмотр (в нем браузер предварительно проверяет страницы и загрузки на предмет скрытых угроз) и функцию Secure DNS для повышения безопасности и конфиденциальности при просмотре веб-страниц (она предварительно проверяет сервер, на котором находится сайт с помощью шага, известного как «поиск DNS»).
Функция безопасного DNS в Chrome использует DNS-over-HTTPS протокол для шифрования этого шага, что помогает предотвратить отслеживание злоумышленниками посещений пользователя или переадресацию на фишинговые сайты.
Все эти новые обновления и функции появятся в настольной версии Chrome в ближайшие недели.
Источник: Google