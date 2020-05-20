Google Chrome вскоре получит крупное обновление безопасности с переработанным разделом и ворохом новых инструментов

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Google сообщила о выпуске крупнейшего за последнее время обновления безопасности браузера Chrome. Оно приносит новые инструменты и переработанный раздел настроек приватности и безопасности Chrome, призванный помочь лучше контролировать безопасность.

Переработанный интерфейс для настроек безопасности и конфиденциальности в десктопной версии браузера с упором на простоту и удобство.

Более простое управление файлами cookie: теперь можно настроить, как файлы cookie будут использоваться посещаемыми веб-сайтами — блокировать сторонние cookie в обычном режиме или режиме инкогнито, а также блокировать все файлы cookie на некоторых или всех веб-сайтах.

Элементы управления в настройках сайта реорганизовали в два отдельных раздела, чтобы упростить поиск наиболее важных разрешений веб-сайта: доступ к местоположению, камере или микрофону и уведомления. Новый раздел также показывает самые последние действия с разрешениями.

В верхней части настроек Chrome добавлена кнопка «Я и Google», обеспечивающая доступ к элементам управления синхронизацией, которые позволяют определять, какие данные передаются Google для хранения в учетной записи Google и доступны на всех устройствах пользователя.

Ввиду востребованности функции удаления историю посещенных страниц этот элемент управления перенесли в верхнюю часть раздела «Конфиденциальность и безопасность».

Встроенное средство проверки безопасности

Новый инструмент предупредит о небезопасных паролях (ненадежных или скомпрометированных в результате взлома) и поможет поменять их на более надежные.

Если функция безопасного просмотра (технология Google, предупреждающая о потенциально опасных сайтах, вредоносных приложениях или расширениях) отключена, то пользователь будет видеть соответствущие уведомления.

У инструмента проверки безопасности также есть новый дополнительный способ быстро узнать, обновлена ли ваша версия Chrome, то есть оснащена ли она новейшими средствами защиты.

Если установлены вредоносные расширения, браузер предоставит рекомендации, как и где их удалить.

Управления cookie от третьих сторон в режиме инкогнито.

Теперь можно будет разрешить использование сторонних файлов cookie для определенных сайтов в режиме Инкогнито, щелкнув значок «глаз» в адресной строке. Эта функция будет постепенно внедряться, начиная с операционных систем для десктопов и Android.

Среди других новшеств — новая иконка в виде головоломки для упорядочивания расширений на панели инструментов, новый расширенный безопасный просмотр (в нем браузер предварительно проверяет страницы и загрузки на предмет скрытых угроз) и функцию Secure DNS для повышения безопасности и конфиденциальности при просмотре веб-страниц (она предварительно проверяет сервер, на котором находится сайт с помощью шага, известного как «поиск DNS»).

Функция безопасного DNS в Chrome использует DNS-over-HTTPS протокол для шифрования этого шага, что помогает предотвратить отслеживание злоумышленниками посещений пользователя или переадресацию на фишинговые сайты.

Все эти новые обновления и функции появятся в настольной версии Chrome в ближайшие недели.

Источник: Google