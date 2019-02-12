HyperX объявил о старте продаж в Украине геймерских SSD серии FURY 3D

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Компания HyperX объявила о старте продаж в Украине новых геймерских SSD-накопителей FURY 3D. Построенные на базе флеш-памяти 3D NAND, SSD серии FURY 3D являются твердотельными накопителями начального уровня и призваны облегчить переход на SSD владельцам игровых систем с устаревшими жесткими дисками типа HDD.

По словам производителя, новинки обеспечивают лучшую, в сравнении с механическими дисками, энергоэффективность и надежность, а также позволяют считывать и записывать данные до 10 раз быстрее, чем HDD-диск, работающий на 7 200 об/мин.

В частности, SSD серии FURY 3D способны обмениваться данными со скоростью до 500 МБ/с, что позволяет существенно повысить отзывчивость системы и скорость загрузки игр простой заменой имеющегося механического накопителя на SSD.

Выполненные в стандартном форм-факторе 2.5″ с толщиной 7 мм, эти твердотельные накопители совместимы с большинством ПК и ноутбуков, находящихся в эксплуатации.

В Украине HyperX SSD FURY 3D представлены в емкости на 120 ГБ и 240 ГБ с ориентировочной стоимостью порядка 900 грн и 1400 грн, они обеспечены официальной 3-летней гарантией.

Спецификации HyperX SSD FURY 3D:

Форм-фактор: 2.5”

Интерфейс: SATA Rev. 3.0 (6 Гб/с), с обратной совместимостью с SATA Rev. 2.0 (3 Гб/с)

Емкость: 120 и 240 ГБ (480 ГБ — будет доступна в Q2 2019)

Флеш-память: 3D TLC NAND

Производительность: скорость последовательного чтения (ATTO Disk Benchmark): до 500 МБ/с; скорость последовательной записи (ATTO Disk Benchmark): до 500 МБ/с; скорость в PCMark Storage: 230 МБ/с

Энергопотребление: 0,195 Вт при простое / 0,279 Вт среднее / 0.642 Вт (макс) при чтении / 1,535 Вт (макс) при записи

Габариты: 100,14 x 69,85 x 7 мм

Масса: 120 ГБ — 53 г; 240 ГБ — 57 г

Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1 миллион часов

Ресурс (TBW): 120 ГБ — 40 ТБ, 240 ГБ — 80 ТБ

Источник: HyperX