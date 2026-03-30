Чипы уходят в ЦОД: Sony прекращает продажу карт памяти SD и CF

Шадрін Андрій

Чіпи йдуть до ЦОД: Sony припиняє продаж карт пам'яті SD та CF

Sony остановила значительную часть своего бизнеса по хранению данных — одной из причин является ИИ. Компания официально объявила о временном приостановлении заказов на большинство своих карт памяти CFexpress и SD, ссылаясь на глобальную нехватку полупроводниковой памяти.


Приостановка касается как розничных продавцов, так и прямых покупателей, и пока нет четкого понимания, когда возобновятся продажи. Это не просто незначительный сбой в цепочке поставок — это значительно более серьезная проблема, которая назревает во всей технологической отрасли: причина дефицита — структурная, а не временная.

Спрос на память типа DRAM и NAND со стороны гиперскейлеров — Microsoft, Google, Meta и Amazon — заставил трех крупнейших производителей (Samsung, SK Hynix и Micron) перепрофилировать ограниченные производственные площади под более маржинальные корпоративные компоненты. Каждая пластина, потраченная на стек DRAM и NAND для GPU NVIDIA, — это пластина, которую не получит LPDDR5X-модуль смартфона или SSD потребительского ноутбука.

«Это самый значительный разрыв между спросом и предложением — как по масштабу, так и по временному горизонту — за мои 25 лет в отрасли», — заявил Bloomberg неизвестный представитель полупроводниковой компании.

Поэтому производители вынуждены отдавать приоритет высокомаржинальным корпоративным продуктам, таким как SSD, в ущерб потребительским, таким как карты памяти. По прогнозу IDC, рост поставок DRAM и NAND в 2026 году составит лишь 16% и 17% соответственно — ниже любых исторических норм.


В результате Sony приостановила заказы на большинство карт CFexpress Type A, Type B и SD, включая карты премиум-серии «TOUGH» и стандартные потребительские модели. Впрочем, не все исчезло: по данным PetaPixel, некоторые SD-карты низшего класса и отдельные модели CFexpress Type B еще доступны — по крайней мере пока не закончатся имеющиеся запасы. Поэтому хотя бизнес не мертв полностью, он сейчас находится на аппарате искусственного дыхания.

Масштаб проблемы немалый: в четвертом квартале 2025 года цены на продукты памяти выросли на 50% только за один квартал, а к концу первого квартала 2026-го ожидается еще одно повышение на 40-50%. При этом SK Hynix еще осенью 2025-го сообщила, что весь ее производственный объем на 2026 год — HBM, DRAM и NAND — уже распродан наперед. Запасы у дистрибьюторов на тот момент сократились с 8-12 недель до всего лишь 2-4 недель.

«Подобное никогда не видели — расходы растут с такой скоростью, которую мы еще не наблюдали», — говорит Джефф Кларк, COO Dell Technologies.

Последствия почувствует каждый покупатель электроники. По данным Gartner и IDC, мировой рынок ПК будет сократится на 10-11%, а смартфонов — на 8-9% в 2026 году. HP уже сообщила, что затраты на память теперь составляют 35% от себестоимости ПК, тогда как ранее этот показатель был на уровне 15-18%. В 2026 году каждый пятый бит NAND-памяти в мире потребляется именно ИИ-приложениями.

Несмотря на то, что это выглядит как масштабное сворачивание, это не обязательно конец. В сообщении Sony четко указано, что компания намерена вернуть эти продукты в какой-то момент, но сроки возобновления производства или продаж не указаны. Сейчас это больше похоже на ситуацию «мы вернемся… когда-нибудь». Но в ближайшее время точно не ждите обновления своей карты памяти.

Источник: Digital Trends

