HyperX представил геймерские гарнитуры серии Cloud Orbit с планарными динамиками Audeze и технологией Waves 3D Nx [CES 2019]

На выставке CES 2019 бренд аксессуаров и комплектующих для киберспорта HyperX представил геймерские гарнитуры Cloud Orbit и Cloud Orbit S. Новинки стали первыми гарнитурами бренда, созданными на платформе Audeze Mobius с обеспечивающими особо точную звукопередачу 100-мм планарно-магнитными динамиками Audeze.

Построенные на сверхтонкой пленочной мембране и мощных магнитах особой формы, эти динамики позволяют ощутить полное погружение в игру. В свою очередь, примененная в модели Cloud Orbit S технология Waves Nx отслеживает движения головы игрока, корректируя акустическое окружение до 1000 раз в секунду, что позволяет геймеру в буквальном смысле двигаться сквозь игровой мир. Подобно тому, как в реальной обстановке люди слегка поворачивают голову, чтобы точнее определить источник звука, его восприятие меняется и в игре, давая возможность издали услышать шаги, щелканье затвора и даже дыхание других игроков.

Помимо этого, список функций гарнитур Cloud Orbit и Cloud Orbit S включает расширенные настройки аудио и персонализированные трехмерные настройки, в том числе, – калибровку трехмерного аудио под индивидуальные особенности пользователя, настраиваемую атмосферу помещения и пресеты эквалайзера. Микрофон с шумоподавлением и pop-фильтром удобен как для внутриигровых переговоров, так и для голосовых приложений, и может быть отсоединен при прослушивании музыки. Гарнитуры комплектуются тремя сменными вариантами кабеля для ПК, консолей и мобильных устройств.

Начало продаж новинок в Украине ожидается в четвертом квартале 2019 года по цене $299,99 за модель Cloud Orbit и $329,99 за модель Cloud Orbit S.

Спецификации Cloud Orbit и Cloud Orbit S:

Громкоговоритель: планарный, диаметр 100 мм

Тип: закрытые, охватывающие

Диапазон воспроизводимых частот: 10 – 50 000 Гц

Уровень звукового давления: 120 дБ

Коэффициент гармонических искажений: < 0.1% (1кГц, 1 мВт)

Микрофон: Электретный конденсаторный микрофон с шумоподавлением

Длина кабеля: 3.5 мм (4-контактный): 1.2 м; USB Type C — Type A: 3 м; USB Type C — Type C: 1.2 м

Масса: 350 г

Источник: HyperX