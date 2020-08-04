HyperX представила новую гарнитуру Cloud Core + 7.1 для гейминга и онлайн-обучения с поддержкой виртуального 7.1 звучания за $70

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Компания HyperX объявила о старте продаж новой геймерской гарнитуры HyperX Cloud Core + 7.1 с поддержкой виртуального 7.1 звучания для учеников и геймеров на ПК и PS4. По словам разработчиков данная технология обеспечивает более четкое позиционирование источников звука и, как следствие, более захватывающий игровой процесс.

Отметим, что эффект виртуального объемного 7.1 звучания выводится на стереонаушники в виде специальным образом подготовленного двухканального стереосигнала, создающего звуковую сцену, аналогичную сцене, формируемой физической 7.1 акустической системой. Кроме того, благодаря фирменной технологии HyperX Cloud DNA, новая гарнитура предлагает сочетание комфорта прослушивания, долговечности конструкции и качества звука, которые соответствуют потребностям широкого диапазона игр или виртуальным занятиям в классе.

В комплект HyperX Cloud Core + 7.1 входит функциональный блок управления звуком, обеспечивающий управление громкостью наушников, уровнем микрофона, а также отключением микрофона и режима виртуального объемного 7.1 звучания. Гарнитура совместима с широким рядом платформ, ее USB-контроллер работает с ПК и PS4, а для платформ с аудиопортом 3,5 мм предлагается прямое подключение к порту.

Гарнитура Cloud Core Gaming Headset + 7.1 сертифицирована Discord и Teamspeak и обеспечивает полную совместимость с чатами, оснащена гибким съемным микрофоном с шумоподавлением, снижающим фоновый шум и дающим более четкое качество голоса для чата в игре или обсуждений в виртуальном классе. Модель Cloud Core + 7.1 построена на прочной алюминиевой раме и снабжена мягким кожзаменителем и мягкой пеной с эффектом памяти.

Игровая гарнитура HyperX Cloud Core Gaming Headset + 7.1 доступна по рекомендованной цене $69,99.

Спецификации геймерской гарнитуры HyperX Cloud Core + 7.1 (HX-HSCC-2-BK/WW):

Наушники Динамик — динамический (53 мм) с неодимовыми магнитами Тип — охватывающие, закрытого типа Диапазон воспроизводимых частот — 15 – 25 000 Гц Импеданс — 60 Ом Уровень звукового давления — 98 дБ/мВт при 1 кГц Коэффициент нелинейных искажений — < 2% Масса — гарнитура: 356 г, USB-контроллер: 71 г Длина кабеля — гарнитура: 1 м, USB-контроллер: 2 м Разъем гарнитуры — штекер 3.5 мм (4-контактный, CTIA)

Микрофон Капсюль — электретный конденсаторный микрофон Диаграмма направленности — однонаправленная, с шумоподавлением Диапазон передаваемых частот — 100 – 12 000 Гц Чувствительность — –42,6 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)



Источник: HyperX