Hyundai Elevate — концепт шагающего колесного электромобиля, способного ездить, ходить и карабкаться по пересеченной местности [CES 2019]

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В рамках выставки CES 2019 автопроизводитель Hyundai представил концепт шагающего электромобиля Elevate, который создатели отнесли к классу Ultimate Mobility Vehicle (UMV). Благодаря возможности не только катиться по ровной поверхности, но и в буквальном смысле шагать, Hyundai Elevate сможет добраться до самых труднодоступных мест.

Именно поэтому в качестве главной модели использования разработчики называют спасательные работы на территориях, которые пострадали от лесных пожаров, землетрясений, ураганов, наводнений и других катаклизмов. По данным разработчиков, спасателям и медикам критически важно добраться до пострадавших в течение первых 72 часов после аварии, а зачастую это невозможно даже с помощью вертолетов.

Впрочем, при желании Hyundai Elevate можно использовать и в обычных условиях, например, помогая инвалидам в крупных городах добраться до поликлиники даже в тех местах, где нет пандусов и специальных подъездов. Без проблем он справится и с заснеженной дорогой, «обходя» самые опасные места по обочине.

Каждая из «ног» концепта имеет пять степеней свободы и вращающиеся под разными углами колеса, что позволяет передвигаться в шагающем режиме сразу несколькими способами, включая подобие походки млекопитающих и рептилий. Возможности конструкции можно использовать для дополнительного усиленния подвески и радикального увеличения дорожного просвета. При этом в «собранном» состоянии автомобиль сможет без проблем передвигаться по обычным дорогам и скоростным трассам.

Лучше всего понять принцип работы концепта можно благодаря следующему видео:

Концепт шагающего автомобиля Hyundai Elevate построен на модульной электрической платформе, основой которой являются четыре раздельных электродвигателя в колесах и встроенная в пол электрическая батарея. В зависимости от потребностей (скорая помощь, такси, спасательный модуль), владелец автомобиля сможет поменять кузов на необходимый в данный момент вариант, что обеспечит максимальную функциональность.

Естественно, о планах по выпуску серийной версии Hyundai Elevate никакой информации нет, однако это не просто дизайнерский проект — над ним работали почти три года, при этом разработка велась в рамках фирменной стратегии последней мили «Last-100 Feet».

Источник: Hyundai