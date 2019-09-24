Hyundai и Aptiv создают совместное предприятие, чтобы вывести на дороги беспилотные автомобили к 2022 году





Hyundai Motor Group и производитель автомобильных комплектующих Aptiv сообщили о создании совместного предприятия, которое займётся разработкой и развитием систем автономного вождения 4-го и 5-го уровней (SAE 4 и SAE 5). Они предусматривают автоматизацию управления автомобилем в определённых или во всех ситуациях. Обе компании надеются приступить к тестированию своих систем уже в следующем году, а в 2022 году – запустить готовую к эксплуатации платформу для автономных такси, автопарков и других автопроизводителей.

Совместное предприятие со штаб-квартирой в Бостоне возглавит президент подразделения технологий автономного вождения Aptiv Карл Ианьемма (Karl Iagnemma). Aptiv предоставит свои технологии, интеллектуальную собственность и около 700 сотрудников, в то время как Hyundai – интеллектуальную собственность, навыки проектирования автомобилей и R&D-ресурсы. Проект оценивается в $4 млрд, объём инвестиций будет поделен поровну. Если сделка получит одобрение регулирующих органов, она будет закрыта во втором квартале 2020 года.

Обе компании имеют весомые причины для создания альянса. Hyundai находится в жестокой конкуренции с Ford, Volvo и другими автопроизводителями, разрабатывающими аппаратное обеспечение для автономного вождения. В этом южнокорейской компании может помочь Aptiv, которая ранее заручилась партнёрством с Lyft для создания полностью автоматизированного сервиса маршрутных перевозок. Для американской компании сотрудничество с автомобильным гигантом – это прежде всего возможность продвигать свои системы автономного вождения по всему миру.

Источник: Engadget