Hyundai представил новую линейку минивэнов Staria с «космическим» дизайном, премиум-версией и компоновками на 2-11 мест

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Корейский автопроизводитель Hyundai показал первые изображения новой линейки минивэнов Staria, которая будет официально представлена в первой половине текущего года в ходе онлайн-мероприятия. Новинка для семейного и бизнес-использования отличается футуристичным дизайном, который мы больше привыкли видеть в фантастических фильмах, а не на улицах реальных городов.

Дизайн Hyundai Staria создавался по принципу «inside-out», при котором процесс разработки дизайна начинается с интерьера, а затем распространяется на экстерьер. В итоге внешность новинки отличается футуристичным, обтекаемым и минималистичным профилем, который формируется с помощью изогнутой линии, проходящей по всей длине кузова. Она напоминает гало, освещающее горизонт Земли во время восхода при взгляде на него из космоса.

Переднюю часть Staria украшает горизонтальная полоска дневных ходовых и габаритных огней, растянутая по всей ширине минивэна. Большая и широкая решетка радиатора с уникальным рисунком делает внешность модели узнаваемой с первого взгляда. Необычный «космический» облик автомобиля формируется и за счет низко посаженных фар головного света, расположенных по бокам.

Все детали передней части автомобиля окрашены в один цвет. Низкая линяя остекления и большие панорамные окна по бокам улучшают обзор и создают ощущение открытости. Задней части минивэна присущ минимализм, подчеркнутый выразительными вертикальными фонарями и широким задним стеклом. Заниженный задний бампер минивэна позволит пассажирам более легко загружать и разгружать багажник.

Дизайн модели в версии Staria Premium дополнен эксклюзивными элементами. Решетка радиатора автомобиля в комплектации Premium имеет уникальный ячеистый рисунок. Хромированная окантовка светодиодных головных фар кубической формы, а также отделка эмблемы Hyundai, колесных дисков, внешних зеркал заднего вида и дверных ручек тонированным хромом выполнены в премиальном стиле. Эксклюзивные 18-дюймовые колесные диски с ромбовидным дизайном и графикой подчеркивают роскошный экстерьер минивэна. Блок задних фонарей в топовой комплектации оформлен в фирменной стилистике «параметрических пикселей».

При создании интерьера Hyundai Staria дизайнеры вдохновлялись салоном круизного лайнера. Ориентированная на водителя передняя часть салона имеет высокотехнологичный дизайн, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, сенсорную переднюю панель и кнопочный электронный селектор переключения передач. Расположенная в верхней части передней консоли цифровая приборная панель обеспечивает водителю беспрепятственный обзор. Отсеки для хранения вещей расположены под потолком, под приборной панелью, а также в верхней и нижней частях передней панели автомобиля. Бокс на центральном тоннеле оборудован подстаканниками, USB-портами и дополнительным отсеком для хранения вещей водителя и пассажиров.

Версия Staria Premium оснащается множеством дополнительных опций в салоне. Топовая 7-местная комплектация минивэна отличается премиальными сиденьями второго ряда со специальным режимом «релаксации», активируемым нажатием кнопки. Кресла легко переводятся в положение, при котором вес пассажира распределяется для достижения максимального комфорта и идеального равновесия тела.

В 9-местном минивэне Staria Premium сиденья второго ряда могут дополнительно разворачиваться на 180 градусов в сторону пассажиров третьего ряда. Благодаря этой особенности пассажиры задних рядов смогут разговаривать лицом к лицу. Контурная подсветка салона, доступная на всех минивэнах версии Premium, создает уникальную внутреннюю атмосферу с помощью 64 цветовых оттенков. Прямым и непрямым светом можно подсветить салон, центральную консоль, двери и багажные отделения.

Модель Hyundai Staria будет предлагаться в различных вариантах компоновки салона – от 2-местного до 11-местного исполнения. Топовая версия Staria Premium будет доступна в 7-ми, 9-ти и 11-местном вариантах с эксклюзивной отделкой экстерьера и интерьера.

Источник: Hyundai