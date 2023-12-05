IBM показала новый чип квантовых вычислений и ожидает появления больших эффективных квантовых систем к 2033 году

IBM продемонстрировала новый чип квантовых вычислений и машину, которые, как она надеется, через десять лет послужат основой для более крупных систем.

Многие исследователи по всему миру пытаются усовершенствовать квантовые вычисления, которые позволяют достичь скорости вычислений, намного превышающей скорость классических компьютеров на основе кремния. Цель ─ создать квантовые компьютеры, которые были бы достаточно надежны в реальном мире, чтобы постоянно превосходить обычные компьютеры. Квантовые системы стремятся создать Microsoft, Google, китайская Baidu, а также стартапы и правительства отдельных стран.

Поскольку исследователи квантовых вычислений сделали машины достаточно большими, чтобы превзойти классические компьютеры, они столкнулись с ошибками в данных. IBM продемонстрировала новый способ соединения чипов внутри машин, а затем соединения машин вместе, который в сочетании с новым кодом исправления ошибок поможет создать эффективные квантовые машины к 2033 году.

Первая машина, использующая эти решения, называется Quantum System Two, она содержит 3 чипа Heron. В IBM говорят, что прогресс будет довольно устойчивым до 2029 года, когда вступит в силу полный эффект технологий исправления ошибок. После этого возможности машин должны резко возрасти. Это произойдет подобно тому, как было с системами искусственного интеллекта, которые медленно развивались в течение последних 15 лет, а за последний год стали значительно более сложными и эффективными.

Источник: reuters