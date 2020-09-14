IKEA объединилась с ASUS ROG для создания линейки «доступной мебели для геймеров»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Шведский мебельный гигант IKEA сегодня объявил о сотрудничестве с брендом ASUS ROG (Republic of Gamers), чья продукция является одной из наиболее известных среди энтузиастов и игроков. Цель этого неожиданного партнерства — создание «доступной игровой мебели и аксессуаров». Стартовая линейка будет включать как минимум три десятка позиций товаров, сообщили источнику в пресс-службе IKEA.

«Объединившись с ROG, компания хочет объединить свои знания в области домашнего интерьера с опытом ASUS ROG в создании игрового опыта». Фрагмент из официального пресс-релиза.

Новая линейка товаров создается Центром разработки продуктов IKEA в Шанхае. Как сообщили в IKEA, ее дизайнеры ранее провели семинары с коллегами ROG, а также с профессиональными геймерами и обычными «любителями игр» с целью разработки функциональности, необходимой для домашней игровой мебели.

Презентация линейки игровой мебели IKEA ASUS ROG пройдет в Китае в феврале 2021 года, а ее продажи в США и других крупных странах начнутся к октябрю 2021 года.

Пока подробностей о продуктовой линейке нет, но можно с высокой долей уверенностью предположить наличие новых столов и стульев для геймеров.

В Украине пока работает только интернет-магазин IKEA с точками выдачи в Киеве и адресной доставкой в регионы. До конца 2020 года в Киеве должен открыться первый магазин IKEA в новом городском формате (city store), который разместится в ТРЦ Blockbuster Mall.

Источник: Eteknix