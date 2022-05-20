«Информатика NewG». Минцифры и МОН восстанавливают проект обновления школьной программы по информатике

Проект «Информатика NewG», предусматривающий обновление школьного курса информатики, возобновляется, сообщила пресс-служба Кабмина.

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В декабре 2021 года МОН и Минцифра инициировали обновление учебного предмета «Информатика» в рамках широкой реформы ИТ-образования в Украине , но процесс остановился после начала полномасштабного вторжения россии, а теперь работа в этом направлении возобновляется, ведь эта война показала, насколько важно иметь цифровые. навыки.

Проект предусматривает создание и пилотирование новых образовательных ресурсов для обучения «Информатика» для всех классов. После апробации и усовершенствования новые образовательные ресурсы будут размещены в свободном доступе на сайте Всеукраинской школы онлайн для всех учреждений общего среднего образования.

Проектом также предусмотрено привлечение лучших украинских и европейских экспертов, а также представителей IT-кластеров и IT-ассоциаций Украины, которые готовы предоставить со своей стороны технологическую экспертизу для эффективного внедрения новейших цифровых технологий в преподавание, обучение и оценивание учащихся.

Сейчас происходит подбор учителей информатики и учебных заведений, которые будут пилотировать новое содержание и ресурсы в 2022-2023 учебном году. Заинтересованные учителя информатики, если таковые среди наших читателей, могут заполнить форму заявки для участия в проекте по этой ссылке. Заявки принимаются до конца 29 мая 2022 года.

1 сентября 2022 начнется пилотирование проекта в 50 заведениях общего среднего образования, а с 1 сентября 2023 обновленное содержание предмета информатики для заведений общего среднего образования будет реализовываться на общегосударственном уровне.

Проект Информатика NewG инициирован Министерством цифровой трансформации Украины и Министерством образования и науки Украины при поддержке программы EU4DigitalUА (FIIAPP). Более подробную информацию об инициативе вскоре обещают опубликовать на сайтах Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства образования и науки Украины и ИМЗО МОН Украины.