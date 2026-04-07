Один из пользователей Reddit u/2C_Wizard обнародовал фото из компьютерной лаборатории из собственной школы в Польше, где учеников учат разгонять ПК-оборудование. Такая информатика, пожалуй, мечта каждого.





Ученик отмечает, что здесь, в отличие от традиционных компьютерных курсов, учат разгонять компьютерное оборудование и проводят турниры по оверклокингу. Подобная практика действительно позволяет понять, как реально работает оборудование в отличие от теоретических знаний, которые необходимы больше для галочки во время экзамена. Учитель энтузиаст самостоятельно приобрел установку для жидкостного охлаждения. Ученики со своей стороны приносят собственные системы для участия в соревнованиях по разгону процессоров и видеокарт.

«Мы уже провели два подобных мероприятия. Все началось с того, что один из наших преподавателей, большой сторонник разгона в польской среде, предложил нам попробовать что-то более масштабное. В основном это студенты, которые максимально разгоняют процессоры/видеокарты, настраивают BIOS, запускают бенчмарки, иногда что-то ломают (один студент сломал два блока питания на первом мероприятии), но в этом и заключается вся прелесть. Мы все организовали в спортивном зале и даже смогли запустить несколько достаточно серьезных сборок. Во время мероприятия даже шла небольшая трансляция», — рассказывает u/2C_Wizard.

Лабораторию обустроили в спортивном зале. Более двух десятков учеников занимаются повышением производительности собственных ПК, самостоятельно разгоняя процессоры и видеокарты. Среди экспонатов можно увидеть ретро-системы, ноутбуки, стенды и некоторые примеры систем среднего и высокого уровня.

Кроме этого проводится онлайн-трансляция соревнований по оверклокингу, а спонсоры предлагают реальные призы в виде ПК-оборудования, в частности, процессоры, видеокарты, системы жидкостного охлаждения и блоки питания. Победители последних соревнований получили AMD Ryzen 5 7600x, GeForce RTX 4060, систему жидкостного охлаждения 360mm и блок питания мощностью 650 Вт.





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: wccftech; Reddit