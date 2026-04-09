Новости Технологии 09.04.2026

Intel Foundry представила первый в мире чиплет из нитрида галлия

Олександр Федоткін

Intel Foundry представила перший в світі чиплет з нітриду галію

Intel Foundry создала самый тонкий в мире чиплет на основе нитрида галлия.


Отмечается, что толщиной он всего 19 мкм. Разработка позволяет значительно повысить мощность, скорость и эффективность в компактном корпусе. Первый в мире чиплет на основе GaN, изготовленный на 300 нм кремниевых пластинах закладывает основу следующего этапа развития полупроводников.

Исследователям из Intel Foundry удалось объединить транзисторы на основе GaN с традиционными микросхемами на кремниевой основе на одном чипе. Это позволяет интегрировать сложные вычислительные функции непосредственно в энергосберегающие микросхемы без необходимости использования отдельных вспомогательных микроконтроллеров.

Испытания подтверждают, что новая технология чиплетов на основе GaN — перспективная альтернатива традиционным методам. Это позволит создавать более компактные и эффективные электронные устройства для дата-центров и сетей связи 5G и 6G.


Intel Foundry

Разработка решает давнюю проблему полупроводниковой промышленности — обеспечение большей мощности, скорости и эффективности в компактном формфакторе. Базовый кремниевый слой революционного чиплета составляет всего 19 мкм. Чиплет также включает первые в мире полностью монолитные цифровые контроллеры на кристалле, созданные с использованием единого интегрированного производственного процесса.

Потребность этой разработки обусловлена фундаментальной проблемой в электронике: необходимостью разместить больше мощностей в компактном формате с одновременной большей энергетической нагрузкой и более высокой скоростью передачи данных.

Традиционные кремниевые технологии приближаются к собственному физическому пределу. Intel Foundry сочетает сверхтонкий чиплет со встроенными цифровыми микросхемами без необходимости в отдельном чиплете с меньшими потерями энергии при передаче сигналов.

При использовании в оборудовании для дата-центров чиплеты на основе GaN способны быстрее переключаться, быть более энергоэффективными, чем кремниевые аналоги. Это позволит создавать меньшие по размерам стабилизаторы напряжения, более эффективные и размещенные ближе к процессорам. Это позволит значительно снизить резистивные энергетические потери, возникающие на длинных путях передачи питания.

Спецпроекты
Весняний апгрейд: 10 гаджетів Canyon, на які варто звернути увагу
Ретельне миття підлоги замість пасивного протирання: огляд серії роботів-пилососів Aqua 10 від Dreame

В инфраструктуре беспроводных сетей связи высокочастотные характеристики транзисторов GaN делают их перспективными для использования в радиочастотных технологиях, например, базовых станций 5G и 6G.

Способность GaN эффективно работать на частотах, превышающих 200 ГГц, делает его хорошим выбором для сантиметрового и миллиметрового диапазонов, на которых будут базироваться сети следующего поколения.

Более широкая запрещенная зона GaN потенциально позволяет ему работать при более высоких температурах с большей стабильностью, уменьшая потери мощности при переключении и обеспечивая более эффективное регулирование теплового режима, что, в свою очередь, уменьшает размеры и стоимость систем охлаждения.

Ранее мы писали, что Intel готовит процессор с графикой NVIDIA RTX, что известно о Serpent Lake. В то же время Intel готовится к выпуску линейки процессоров Nova Lake-S. По инсайдерской информации, двухблочная конфигурация с 42 ядрами получит 2 дополнительных ядра.

Intel Bartlett Lake: техноблогери успішно запустили Windows 11 та затестили процесор


Источник: wccftech

Популярные новости

Маск рассказал, как будет строить крупнейший в мире завод по производству микросхем Terafab
"Пришел, увидел, потащил": в сети завирусился самый наглый вор PS5
У "Бриджертонов" — свежее лицо: 5 сезон пополнился новыми актерами и неожиданностью в сюжете
Организаторов Computex 2026 критикуют за дискриминацию производителей устройств без ИИ
Ubuntu 26.04 удивляет системными требованиями и опережает Windows 11 по аппетитности к железу
Кладезь темной материи возрастом более 12 млрд лет: астрономы нашли уникальную галактику возле Андромеды
Энергоэффективность по индийски: стартап предлагает кухонную плиту на водороде
Топ-майнер MARA уволил 15% сотрудников в рамках реорганизации: компания уходит в ИИ
Игровой монстр за $3365: вышел ноутбук с Ryzen AI Max+ 395 и до 96 ГБ видеопамяти
Давайте проверять: в Windows 11 больше нет никаких проблем, — заявление Microsoft
Быстрее, чем выпить кофе: Geely понадобился месяц, чтобы побить рекорд батареи BYD
ASUS назвала "точные" цены на Zenbook и тут же их повысила
