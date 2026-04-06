Intel готовится к выпуску линейки процессоров Nova Lake-S. По инсайдерской информации, конфигурация с 2 блоками и 42 ядрами получит 2 дополнительных ядра.





В целом ожидается релиз двухблоковых моделей с 52 ядрами и 288 Мб кэш bLLC, 42 (44) ядрами и одноблоковых версий — до 28 ядер со 144 Мб кэш bLLC. Инсайдер Jaykihn отмечает, что урезанная двухблоковая версия с 42 ядрами получит 2 дополнительных ядра.

Версия с 42 ядрами была представлена в прошлом году, когда в результате утечки подтвердилось, Nova Lake-S получат конфигурации с 52 ядрами, 42, 28 и 24 с большим кэшем последнего уровня. 52-ядерная и 42-ядерная версии имеют два вычислительных блока с двойным количеством ядер и кэшем bLLC. Версии на 28 и 24 ядра получат один блок.

Изначально предполагалось, что конфигурация версии с 42 ядрами будет включать 14 P-ядер, 32 E-ядра и 4 LP-E ядра и 288 Мб кэш-памяти bLLC. Этого удалось достичь в результате объединения блока 8P+12E с блоком 6P+12E. Сейчас же, когда SKU увеличен до 44 ядер, возможно использование двух блоков 8P+12E. Это освободит блоки 6P+12E. Инсайдер утверждает, что они будут заблокированы в моделях, которые поступят в продажу.





Во всех сообщениях до этого утверждалось, что кэш bLLC будет использоваться только в процессорах Nova Lake-S серии K. Вероятно, что на рынке появится больше вариантов процессоров Nova Lake с bLLC, которые будут более дешевыми. Это позволит усилить конкуренцию с AMD Zen 6 (X3D). Скорее всего, новый процессор Intel с 22 ядрами в конфигурации 6P+12E+4LPE и 144 Мб bLLC появится в линейке Core Ultra 7.

Поскольку дополнительный кэш размещается непосредственно на кристалле, а не под или над кластером ядер, ожидается, что Nova Lake будет дороже в изготовлении. Это сделает модели с bLLC более дорогими. Флагманские модели с двумя блоками и 288 Мб кэша bLLC могут быть выделены в отдельный сегмент, вероятно, Core Ultra X

Ожидается, что релиз новой линейки состоится во второй половине этого года. Однако по последней информации, запуск перенесли на 2027 год из-за дефицита комплектующих, который обостряется войной США и Израиля против Ирана. Независимо от этого, назревает новый эпический батл между Intel и AMD за звание лучших десктопных процессоров будущего поколения.

Источник: Tom’s Hardware