Нещодавно ентузіасту з ніком kryptonfly вдалось запустити процесор Intel Bartlett Lake на користувацькій материнській платі ASUS Z790. Після цього інші техноблогери взялись за справу та завантажили Windows 11 на унікальному процесорі, а також затестили його у перших бенчмарках.
Спочатку kryptonfly у своєму експерименті домігся сумності Intel Core 9 273QPE з материнською платою Asus Z790, однак далі екрану POST справа не пішла. Пізніше йому все ж вдалось запустити ОС на ньому, як й техноблогерам з Overclock.net.
Зокрема, один з них під ніком HXL повідомив про перші результати Core 9 273QPE в Cinebench R23. Пізніше з’явились ще щонайменше 3 результати від інших техноблогерів з різними показниками продуктивності.
BTL-S 12P
Core 9 273PQE on Z790
— HXL (@9550pro) April 6, 2026
Серед іншого, CarSalesman повідомив про 33 111 балів у багатоядерному тесті за споживання його процесором 286 Вт. Йому вдалось розігнати унікальний інтеловський CPU до 5,4 ГГц з використанням всіх ядер. Цей результат трохи перевершує Ryzen 9 9900X3D та поступається Intel Core i7-14700. Його можна вважати неймовірним як для процесора, призначеного виключно для периферійних пристроїв.
До цього результат техноблогера був не таким високим й спочатку складав близько 25 000 балів. У цьому тесті процесор споживав понад 320 Вт через зняття обмежень на потужність. Падіння напруги призводило до тротлингу, обмежуючи тактову частоту на рівні 4,3 ГГц.
Обмеживши напругу Vcore на рівні 1,35 В та використовуючи LLC6 в BIOS, CarSalesman зміг підтримувати високу напругу під навантаженням. Він покращив стабільність і процесор запрацював на більш стабільних тактових частотах. Це також стабілізувало та трохи зменшило напругу.
Інший користувач Talon2016 повідомив, що набрав 32 288 балів, що відповідає рівню процесора Core i9-13900K. Він також заявив, що запустив Battlefield 6 з ввімкненою функцією Secure Boot в BIOS, досягнувши тактової частоти 5,4 ГГц на всіх ядрах. Тестовий стенд складався з материнської плати Asus ROG Maximus Z790 Apex з 64 ГБ ОЗП DDR5, яка працювала на частоті 5600 МТ/с. У наступному тесті йому вдалось набрати 33 818 балів.
Core 9 273QPE унікальний 12-ядерний процесор з P-ядрами за технологією Hyperthreading. Процесори лінійки Bartlett Lake включають тільки P-ядра Raptor Cove й не призначені для роботи на користувацьких системах.
kryptonfly використав патч, який вказав BIOS на необхідність використання 12 P-ядер. До цього BIOS просто відмовлявся працювати та демонстрував чорний екран, як тільки намагався отримати доступ до 9 P-ядра, оскільки це перевищувало ліміт у 8 P-ядер, встановлений у користувацькій прошивці. Стандартні процесори 13-го та 14-го поколінь мають лише до 8 P-ядер із підтримкою Hyperthreading, навіть якщо загальна кількість ядер у них більша завдяки E-ядрам без Hyperthreading.
Раніше ми писали, що Intel Bartlett Lake-S запустили на користувацькій материнській платі. Рекомендована Intel роздрібна ціна процесорів Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus мала становити $299 та $199. Однак вже через 3 дні після релізу вона істотно підвищилась. В Geekbench з’явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake.
Джерело: Tom’s Hardware
