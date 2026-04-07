Новости Технологии 07.04.2026 comment views icon

Intel готовит процессор с графикой NVIDIA RTX: что известно о Serpent Lake

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Intel готує процесор із графікою NVIDIA RTX: що відомо про Serpent Lake

Intel работает над новыми процессорами под кодовым названием Serpent Lake, которые могут стать первыми чипами с графическим блоком NVIDIA RTX. Параллельно появились детали о следующем поколении производительных ядер с архитектурой Copper Shark.


Intel Serpent Lake: ставка на GPU NVIDIA RTX

По предварительным данным, Serpent Lake станет отдельной веткой процессоров, связанной с линейкой Titan Lake. Это система-на-чипе с архитектурой, похожим на решения класса Halo, которые ориентируются на максимальную производительность в компактном формате.

Главная особенность заключается в использовании GPU-блока на базе технологий NVIDIA RTX. Точная конфигурация пока неизвестна, но ожидается, что к моменту релиза (ориентировочно 2028-2029 годы) чип получит графику на архитектуре уровня Rubin или ее преемника. Это означает, что впервые в SoC от Intel может появиться чиплет с GPU класса NVIDIA RTX, а не собственная интегрированная графика.

Intel Razer Lake, Titan Lake и далее

Ранее стало известно, что Razer Lake-AX станет первым поколением SoC Intel, которое напрямую будет конкурировать с решениями AMD класса Halo. Эти чипы ожидаются в качестве преемников Nova Lake примерно в 2027-2028 годах.


После них появится решение Titan Lake, а еще позже — Hammer Lake. Именно после этого этапа на рынке может дебютировать Serpent Lake как отдельная и более экспериментальная платформа.

Copper Shark и Golden Eagle: новые ядра вместо унификации

Еще одна важная деталь касается новой архитектуры производительных ядер (P-Core) под названием Copper Shark. Для энергоэффективных ядер (E-Core) готовят архитектуру Golden Eagle.

Ранее ходили слухи, что Intel планирует перейти к унифицированной архитектуре ядер, где P-Core и E-Core объединят в единое универсальное решение. Но новые данные свидетельствуют, что компания пока не отказывается от сложившегося подхода с отдельными типами ядер.

Также упоминается, что для тестирования SoC Razer Lake-AX используется сокет BGA 4326. Это тот самый процессорный разъем, который ранее применяли для оценки Nova Lake-AX перед тем, как этот проект отменили.

Спецпроекты
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Если эти планы реализуются, Intel может кардинально изменить рынок процессоров, объединив в одном чипе производительность вычислительных ядер x86 с графикой NVIDIA RTX. Это поможет компании конкурировать с APU AMD.

AMD Ryzen AI MAX (Strix Halo): мощные APU с Zen 5 и RDNA 3.5 для мобильных систем

Источник: wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Мем, которого мы не просили: на Best Buy появилась Nvidia RTX 5090 за $5090
Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus
Intel официально подтвердила существование Arc Pro B70
Самый быстрый в истории Apple: новый процессор M5 Max превзошел Ryzen AI Max+ 395 и процессоры Intel в Geekbench 6
Геймер-счастливчик нашел "клад" в материнской плате с eBay: $50 "окупились" четырьмя SSD на $1500
В Geekbench появились новые результаты бюджетного процессора Intel Wildcat Lake
Samsung снова повышает цены на память: еще +30% к предыдущему подорожанию
Первые тесты Snapdragon X2 Elite: Apple M5 и новые процессоры Intel и AMD пасут задних
12 ядер против 24: Новый Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake бросает вызов i9-14900K
Где та свалка? Геймер нашел на свалке комплект "оперативки" на 64 ГБ, и в придачу — Intel Core i7
До 18% выше производительность в играх: как работает iBOT от Intel
Или ИИ, или видеокарты: NVIDIA отменила запуск RTX 50 SUPER в 2026 году
Intel выпустила видеокарту Arc Pro B70: до 32 ГБ памяти и цена от $949
Корейский вор наворовал видеокарт из магазина на $14 000, хотя взял всего три "штуки"
Сисадмин просверлил SSD, чтобы уничтожить данные: плата выжила, а конфиденциальная информация "утекла" к новому владельцу
GeForce RTX 5090 устроила фаер-шоу на камеру во время первого запуска: случай не гарантийный
Nvidia, ускоряйся: китайская Moore Threads представила ноутбук с собственным 12-ядерным ARM-процессором
SATA SSD по цене игрового ПК: Samsung 870 EVO на 8 ТБ оценили в почти $1400
Первые тесты AMD Ryzen AI 7 445 разочаровали: хуже Core Ultra 7 256V и едва опережает Ryzen AI 5 340
Игровые ПК подорожают на 15-30%: MSI о дефиците GPU NVIDIA и росте цен на память
А так можно было: Intel Bartlett Lake-S запустили на пользовательской материнской плате
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить