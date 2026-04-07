Intel работает над новыми процессорами под кодовым названием Serpent Lake, которые могут стать первыми чипами с графическим блоком NVIDIA RTX. Параллельно появились детали о следующем поколении производительных ядер с архитектурой Copper Shark.





Intel Serpent Lake: ставка на GPU NVIDIA RTX

По предварительным данным, Serpent Lake станет отдельной веткой процессоров, связанной с линейкой Titan Lake. Это система-на-чипе с архитектурой, похожим на решения класса Halo, которые ориентируются на максимальную производительность в компактном формате.

Главная особенность заключается в использовании GPU-блока на базе технологий NVIDIA RTX. Точная конфигурация пока неизвестна, но ожидается, что к моменту релиза (ориентировочно 2028-2029 годы) чип получит графику на архитектуре уровня Rubin или ее преемника. Это означает, что впервые в SoC от Intel может появиться чиплет с GPU класса NVIDIA RTX, а не собственная интегрированная графика.

Intel Razer Lake, Titan Lake и далее

Ранее стало известно, что Razer Lake-AX станет первым поколением SoC Intel, которое напрямую будет конкурировать с решениями AMD класса Halo. Эти чипы ожидаются в качестве преемников Nova Lake примерно в 2027-2028 годах.





После них появится решение Titan Lake, а еще позже — Hammer Lake. Именно после этого этапа на рынке может дебютировать Serpent Lake как отдельная и более экспериментальная платформа.

Copper Shark и Golden Eagle: новые ядра вместо унификации

Еще одна важная деталь касается новой архитектуры производительных ядер (P-Core) под названием Copper Shark. Для энергоэффективных ядер (E-Core) готовят архитектуру Golden Eagle.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ранее ходили слухи, что Intel планирует перейти к унифицированной архитектуре ядер, где P-Core и E-Core объединят в единое универсальное решение. Но новые данные свидетельствуют, что компания пока не отказывается от сложившегося подхода с отдельными типами ядер.

Также упоминается, что для тестирования SoC Razer Lake-AX используется сокет BGA 4326. Это тот самый процессорный разъем, который ранее применяли для оценки Nova Lake-AX перед тем, как этот проект отменили.

Если эти планы реализуются, Intel может кардинально изменить рынок процессоров, объединив в одном чипе производительность вычислительных ядер x86 с графикой NVIDIA RTX. Это поможет компании конкурировать с APU AMD.

Источник: wccftech