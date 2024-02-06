iOS 17 внедряется на iPhone медленнее, чем iOS 16 годом ранее

Операционная система iOS 17 установлена на 76% iPhone, выпущенных за последние четыре года. Об этом свидетельствует статистика Apple.

Вместе с тем 20% iPhone, выпущенных за последние четыре года, по-прежнему работают под управлением предыдущей версии iOS 16. Еще в 4% случаев используется более ранняя операционная система. Среди всех активных iPhone на долю iOS 17 приходится 66%. Еще 23% работают под управлением iOS 16 и 11% — более ранней версии iOS.

Apple также поделилась данными относительно использования iPadOS. На 61% iPad, представленных за последние четыре года, установлена iPadOS 17, на 29% ─ установлена iPadOS 16, а на 10% ─ более ранняя версия iPadOS. Среди всех активных iPad 53% имеют iPadOS 17, 29% — iPadOS 16 и 18% используют более раннюю версию iPadOS.

Примерно в это же время в прошлом году на 81% всех iPhone, представленных за предыдущие четыре года, была установлена новейшая на тот момент iOS 16. Таким образом, внедрение iOS 17 идет медленнее. Однако в феврале 2023 года только 53% iPad работали под управлением новой iPadOS 16. Поэтому темпы внедрения iPadOS 17 более высокие, чем iPadOS 16.

iOS 17 вышла в сентябре 2023 года, и на данный момент Apple выпустила три крупных обновления. Четвертое крупное обновление iOS 17.4 выйдет в марте.

Источник: macrumors