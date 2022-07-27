Исследование: В Украине продолжается кризис рынка труда, зарплаты снижаются, а конкуренция растет

Кадровый портал grc.ua изучил изменения в зарплатах во всех профессиональных сферах и пришел к выводу, что в Украине продолжается кризис рынка труда. Основные характеристики этого сложного периода: уменьшение новых предложений работы, усложнение трудоустройства, увеличение конкуренции за рабочие места, ужесточение требований работодателей к кандидатам, повышение активности соискателей, оптимизация компаниями затрат на персонал и, в частности, снижение заработных плат. С другой стороны, ощутимое падение размера зарплат, которое длилось с конца марта, прекратилось в подавляющем большинстве профессиональных сфер в начале лета.

В июле в большинстве профессиональных сфер зарплаты не снижались, однако есть и исключения. Наибольшее падение средней зарплаты ощутили представители сферы добычи сырья. В июле в открытых вакансиях в этой сфере предлагали в среднем 15 800 грн в отличие от июня, когда средняя ежемесячная компенсация составляла 25 300 грн. Таким образом, средняя зарплата в сфере добычи сырья в середине лета снизилась на 37,5%.

Снизились также зарплаты в сфере HoReCa. Несмотря на летний сезон, который обычно был самым активным в этой сфере, в гостиницах, ресторанах и туристических комплексах в июле крайне мало вакансий, а средняя зарплата составляет 16 700 грн.

Среди тех, кому в июле предлагают более низкие зарплаты, также работники банков (средняя зарплата составляет 17 500 грн, что на 6,9% меньше, чем в июне), охранники (средняя зарплата 9 700 грн, снижение – 11%), менеджеры по персоналу (средняя зарплата 22 800 грн, понижение – 20%), рабочий персонал (средняя зарплата 12 800 грн, понижение – 6,5%). Меньшие зарплаты, чем в начале лета, в производстве и сельском хозяйстве (средняя зарплата 17 100 грн, снижение – 10,9%), в сфере инсталляции и сервиса (средняя зарплата 15 500 грн, снижение – 8%), в строительстве и недвижимости (Средняя зарплата 22 800 грн, снижение – 12%).

Список профессий с высокими зарплатами остается неизменным. Наибольшие оклады получают в области информационных технологий. В среднем ИТ-специалисты ежемесячно получают 76 000 грн. Несколько повысились зарплаты, которые предлагают кандидатам на должности в высшем менеджменте. Средняя заработная плата, которую предлагают в июле руководителям, составляет 52 600 грн. В Топ-5 профессиональных сфер с высокими зарплатами содержатся также консалтинг со средней зарплатой 32 300 грн, маркетинг, реклама и PR (средняя зарплата 26 600 грн), а также бухгалтеры и специалисты по управленческому учету и финансам (средняя зарплата 25 600 грн).

Юристы и специалисты сферы страхования были среди тех специалистов, которые пострадали от кризиса на рынке труда больше всего. С начала войны вакансий для этих специалистов почти не было. В середине лета предложений работы в сферах юриспруденция и страхования стало больше, однако зарплаты, предлагаемые работодателями, значительно ниже, чем были до войны. Юристам в среднем в июле предлагают 15 500 грн, страховщики могут рассчитывать ежемесячно в среднем на 13 500 грн.

В пятерку специалистов с самыми низкими зарплатами в июле попали также представители рабочих профессий (средняя зарплата 12 800 грн), охранники (9 700 грн), а также студенты и специалисты, только начинающие карьерный путь — им в среднем готовы платить ежемесячно 9 500 грн.