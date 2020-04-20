Исследователи создали тонкую и гибкую солнечную ячейку для умных носимых устройств

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В ближайшие годы на рынке могут появиться практичные умные часы, питаемые солнечной энергией. Надежду на такое развитие событий даёт одна из последних разработок учёных.

Исследователи разработали гибкую солнечную ячейку, которая идеально подходит для будущих носимых электронных устройств. Она в 10 раз тоньше (0,3 микрометра) человеческого волоса и невероятно лёгкая. Что немаловажно, такая солнечная ячейка обладает достаточно высокой эффективностью и обеспечивает выходную мощность 9,9 Вт на грамм. Этого будет достаточно для снабжения энергией полнофункциональных умных часов.

Предложенная технология может поддерживать работоспособность устройств в течение длительного времени. Испытания показывают, что деградация ячейки со временем проявляется слабо – эффективность снижается на 4,8% процента после более чем 4700 часов, и «минимальная деградация» наблюдается после 20 тыс. часов работы. По данным исследователей, полезный срок эксплуатации составит 11,5 лет.

Исследователям удалось создать такую солнечную ячейку благодаря разработке «механически прочных» светопоглощающих материалов, обеспечивающих наивысшую эффективность преобразования энергии среди органических элементов – на уровне 13%. Это меньше, чем у многих обычных солнечных элементов (более 20%), но должно быть достаточно для носимых на руке устройств. И такие ячейки относительно легко изготовить благодаря технологии непрерывной печати.

В дальнейшем исследователи намерены коммерциализировать свою технологию, однако не уточняется, когда именно это произойдёт.

Источник: Engadget