IT-отрасль Украины в первом квартале принесла рекордные $2 млрд экспортных поступлений, несмотря на войну

Несмотря на военное состояние, мобилизацию, вынужденную релокацию бизнеса и команд IT-отрасль Украины, обеспечила рекордные $2 млрд экспортных поступлений за I квартал 2022 года — на 28% больше, чем в прошлом году ($1,44 млрд). Об этом сообщила Ассоциация IT Ukraine со ссылкой на данные Национального банка.

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Стремительный рост индустрии продолжался до самой войны и в феврале 2022 года достиг наивысшего за всю историю украинского IT-рынка ежемесячного показателя экспорта — $839 млн, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2021 года ($480 млн).

В новых военных реалиях индустрии удалось консолидироваться и быстро переформатироваться благодаря антикризисным бизнес-планам. Большинство компаний сохранило клиентов и объемы своих контрактов. Благодаря этому отрасль остается финансово стабильной, обеспечивает регулярные валютные поступления в экономику Украины и государственный бюджет, и платит налоги вперед, отмечают в Ассоциации.

Цифры говорят сами за себя. В марте 2022 года украинская IT-отрасль сохранила 96% объема экспорта компьютерных услуг ($522 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($546 млн).

«Обусловленное войной сокращение валютной выручки в марте лишь на 38% по сравнению с рекордным показателем роста февраля, а также с уровнем падения других экспортных отраслей на 50-60%, демонстрирует запас устойчивости IT-индустрии», Ассоциация IT Ukraine

По данным Ассоциации, уже во время войны 77% IT-компаний привлекли новых клиентов, а 56% из них ожидает роста на 5-30% в этом году.