Italdesign тизерит возвращение DeLorean — электрический вариант культовой «машины времени» представят в этом году

Компания Italdesign, отвечавшая за внешность оригинальной модели DeLorean DMC-12, опубликовала новый тизер, посвященный проекту возрождения культового автомобиля из «Назад в будущее» в виде электромобиля. Текущие владельцы DeLorean Motor Company пока не спешат делиться подробностями о потенциальной новинке, но обещают представить автомобиль уже в этом году и предлагают заинтересованным подписаться на рассылку по электронной почте.

Сам тизер не особо информативен. Единственное, что на нем можно разглядеть — очертания и двери, выполненные в конструкции «крыло чайки».

Отдельный в ролике подсвечивается V-образный элемент в области решетки радиатора, который повторяет силуэт автомобиля, когда двери подняты.

На официальном сайте DeLorean есть только намек на то, что новая модель будет электрической — там говорится, что компания совершает «путешествие к электрификации». В хештегах упоминается название DeLorean EVolved — вероятное имя новой DeLorean.

DeLorean уже давно вынашивает идею повторного выпуска той самой модели DeLorean DMC-12 с кузовом из нержавеющей стали и дверями типа «крыло чайки» 1982 года. О планах по выпуску реплики оригинальной модели компания заявила еще в 2016 году, планируя запустить мелкосерийного производства в 2017 году. Соответствующее разрешение удалось получить только в 2021 году и тогда сообщалось, что компания намерена возродить DMC-12 в виде полностью электрической модели и ищет финансирование. Судя по этим тизерам, новые владельцы близки к реализации планов.

Очевидно, что если DeLorean вернется в виде электромобиля, то выйдет ограниченным тиражом и дешевым такое авто совершенно точно не будет.