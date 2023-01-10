John Deere разрешит самостоятельный ремонт сельскохозяйственной техники и предоставит необходимые для него компоненты

Американский производитель сельскохозяйственной техники John Deere был одним из самых стойких противников закона о праве на ремонт, но теперь он готов пойти на некоторые уступки. Deere & Company подписала меморандум о взаимопонимании с Американской федерацией фермерских бюро (AFBF), который позволяет американским фермерам и независимым ремонтным мастерским ремонтировать оборудование, не требуя использования авторизованных запчастей и сервисных центров.

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«Это решает давнюю проблему для фермеров, когда дело касается доступа к инструментам, информации и ресурсам с одновременной защитой права интеллектуальной собственности John Deere и обеспечением безопасности оборудования», — отметил президент AFBF Зиппи Дюваль.

Пользователи техники Deere получат доступ к официальной диагностике, руководствам, инструментам и обучению. Компания позволит владельцам отключать электронные замки и не будет запрещать людям законно получать ресурсы для ремонта, даже если она сама больше не предлагает их.

Соглашение включает некоторые ограничения и средства защиты производителя. От John Deere не требуется разглашения коммерческой тайны. Запрещен ремонт, который может привести к отключению средств контроля выбросов, удалению функций безопасности или изменению уровней мощности.

Меморандум вступает в силу 8 января, хотя John Deere не уточняет, как и когда именно он изменит свою практику. В заявлении старшего вице-президента Дэйва Гилмора говорится, что компания надеется на долгосрочное сотрудничество с клиентами и ABFB в предоставлении средств для ремонта.

Пакт характеризуется как добровольное частное соглашение. Его заключение сопровождалось растущим политическим давлением, которое фактически не оставило John Deere иного выбора, кроме либерализации установленного порядка ремонта. Президент Байден призвал Федеральную торговую комиссию разработать закон о праве на ремонт в 2021 году, в то время как Нью-Йорк и другие штаты, приняли собственное, иногда не такое жесткое, законодательство по этому вопросу.

Дальнейшее упорство John Deere могло повлечь юридические разбирательства, которые повлияли бы не только на бизнес компании, но и повлекли бы изменения и новые ограничения для всех производителей благодаря прецедентному праву.

Производитель сельхозтехники не одинок в реакции на действия правительства. Samsung, Google и Apple внедрили программы ремонта своими руками. Компания Microsoft собирается предложить пользователям компоненты для ремонта устройств Surface в конце этого года.

Источник: Engadget