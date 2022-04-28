Apple запустила сервис самостоятельного ремонта её устройств и магазин запчастей в США. Цены в нем оказались лишь немногим ниже, чем в профессиональных мастерских

В прошлом году Apple заявила, что предоставит потребителям возможность самостоятельно ремонтировать свою технику в рамках инициативы Self Service Repair. И вот теперь сервис стал доступным пользователям в США, компания предоставляет им запасные части для iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения.

Запчасти можно купить в магазине Apple Self Service Repair Store. Помимо покупки запасных частей также есть возможность взять в аренду набор инструментов, если нет желания приобретать собственный набор. Это будет стоить $49 за 7-дневную аренду. Apple заявляет, что детали будут продаваться клиентам по той же цене, что и её существующим авторизованным ремонтным мастерским. Кроме того, в некоторых случаях она будет предлагать взаимозачёт, если клиенты вернут замененную деталь для переработки. Например, цена батареи для iPhone 12 или 13 составляет $69, но есть возможность получить компенсацию в сумме $24,15 при возврате заменённого аккумулятора. Стоимость дисплея для этих же моделей составляет от $225,96 до $309,96 с потенциальной компенсацией $33,60. Таким образом, цена запчастей Apple оказалась лишь немногим дешевле, чем стоимость отдельного ремонта в профессиональных мастерских. Выгода будет более заметной в случае возврата компонента после замены.

Хотя ранее Apple предупреждала, что её программа самостоятельного ремонта ориентирована на «отдельных техников, обладающих знаниями и опытом в ремонте электронных устройств», а «подавляющему большинству клиентов» всё равно следует обращаться в профессиональную мастерскую, компания не ограничивает пользователей в возможности проведения ремонта. Apple предлагает руководства по ремонту, которые доступны для просмотра перед покупкой запчастей.

Вместе с тем Apple требует, чтобы клиенты предоставляли IMEI код или серийный номер своего устройства при покупке запасной части для него. Таким образом, возникает вопрос, что произойдёт, если заказчик укажет при покупке код одного устройства, а затем установит запчасть в другой смартфон. В iFixit опасаются, что такое требование в дальнейшем позволит Apple блокировать ремонты.

Источник: The Verge