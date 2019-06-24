К Олимпийским играм 2024 в Париже планируют запустить летающие такси





В 2024 году в Париже будут проходить Олимпийские игры. Как правило, таки события создают большую нагрузку на инфраструктуру принимающего города и даже могут вызвать транспортный коллапс. Чтобы не допустить этого, Airbus, Aeroports de Paris и Paris Transport Authority изучают возможность использования самоуправляемых летающих такси для перевозки посетителей из аэропорта имени Шарль де Голля в город.

В то время как обычная поездка в Париж на автобусе или поезде требуется примерно час времени, летающие такси позволят сэкономить время. При этом длительность ожидания воздушного рейса не должна быть слишком уж большой. Такси сможет взлетать каждые 6 минут.

Работы над внедрением этой идеи в реальность уже ведутся. Aeroports de Paris должен выбрать участок для летающих такси в Париже к концу 2019 года, и он должен быть готов к началу эксплуатации в течение 18 месяцев. Команда проверит возможность совершения полётов через «существующий вертолётный коридор».

Вместе с тем, многие аспекты проекта всё ещё предстоит реализовать. Сами летающие такси должны быть достаточно безопасными для осуществления полётов и достаточно долго работать от батареи. Партнёры также должны убедиться, что такси хорошо сочетаются с существующей инфраструктурой и правилами.

Источник: Engadget