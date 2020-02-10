К Солнцу отправился новый зонд Solar Orbiter — он предоставит возможность впервые увидеть полюса звезды (и лучше понять 11-летний солнечный цикл)





10 февраля в 6:03 по киевскому времени с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета Atlas V, на борту которой находится космический аппарат Solar Orbiter, разрабатываемый ESA при участии NASA. Следующие два года он проведёт в путешествии к Солнцу, предварительно сделав несколько гравитационных манёвров у Венеры и Земли, чтобы выйти на нужную орбиту.

Solar Orbiter пробудет на орбите около семи лет, он намерен пролететь вокруг Солнца под таким углом, чтобы заснять полярные области, которые так долго ускользали от наблюдений. До сих пор это не удавалось сделать ни одному космическому аппарату. В большинстве своём они застревали на середине пути, вращаясь на орбите вместе со всеми остальными планетами Солнечной системы.

Оказавшись на нужной орбите, Solar Orbiter пройдет на расстоянии 42 млн км от Солнца, делая снимки и собирая данные с уникальной точки обзора. Предполагается, что аппарат подлетит к Солнцу ближе, чем любой другой солнечный зонд. Это позволит учёным решить некоторые загадки, которые оставались нерешёнными в течение десятилетий. В частности, они хотят знать, что стоит за странным 11-летним циклом солнечной активности.

Solar Orbiter размером 2,5×3 м и массой почти 2 тонны вмещает 10 приборов, предназначенных для съёмки полюсов Солнца, а также для сбора данных о магнитном поле звезды и её атмосфере. Всё оборудование прикрыто теплозащитным экраном, который выдерживает высокие температуры. Он представляет собой большой прямоугольный титановый лист, покрытый специальным материалом SolarBlack, благодаря чему он может выдерживать температуры свыше 600 градусов по Цельсию.

Чтобы позволить инструментам наблюдать за Солнцем, инженеры встроили в теплозащитный экран маленькие окна, которые будут периодически открываться. Для предотвращения перегреваний приборов и отвода тепла предусмотрен специальный радиатор у основания экрана. Маршрут Solar Orbiter похож на тот, который два года назад проделал зонд Parker Solar Probe, но в отличие от него и большинства других солнечных зондов, новый аппарат ESA и NASA оборудован камерой. Solar Orbiter отправился в места Солнечной системы, в которых никто никогда не был. Если всё сработает по плану, аппарат сможет получить самые детальные снимки Солнца.

Источник: The Verge