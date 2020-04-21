Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в начале мая, карантин планируется продлить «как минимум до 12 мая»

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По словам главного санитарного врача Виктора Ляшка, украинцам следует быть готовым к продлению карантина. Об этом он заявил в интервью «24 каналу».

«Карантин у нас установлен до 24 апреля. Я как санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина», — заявил Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач также добавил, что речь идёт о продолжении «как минимум до 12 мая». Он также отметил, что Кабинет министров Украины принимает решения об усилении или ослаблении карантинных ограничений. Виктор Ляшко анонсировал некоторые смягчения ограничений, но не уточнил, о чём именно идёт речь, а призвал дождаться среды, 22 апреля, когда будет проходить заседание Кабмина, и будут приниматься соответствующие решения.

По словам Ляшка, если бы Украина не ввела превентивные меры, то в настоящее время в стране могло быть около 125 тыс. заболевших COVID-19.

«Сейчас у нас 5700 случаев подтверждённых (6125 по состоянию на утро 21 апреля – ред.). Мы понимаем, что карантин работает, карантин дает свои позитивные результаты», — подчеркнул он.

Ранее ожидалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 будет приходиться на 14-17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля. Но уже 20 апреля в Кабмине пересмотрели свои прогнозы. Теперь пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 ожидается в начале мая. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: YouTube, Interfax, President