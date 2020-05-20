Кабмин ввел «адаптивный» карантин до 22 июня и анонсировал новые смягчения с 22 и 25 мая (метро, общественный транспорт и учебные заведения)





С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать так называемый «адаптивный» карантин, но с 22 и 25 мая введут ряд смягчений — возобновит работу метро, пригородный и городской транспорт, гостиничный бизнес, учебные заведения, а также разрешат проводить спортивные соревнования. Соответствующее решение на сегодняшнем заседании принял Кабинет министров Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал изображение, где перечислены смягчения. При этом ослаблять карантин будут только в тех регионах, где этому способствует эпидемиологическая обстановка. Это и есть модель «адаптивного» карантина — в случае обострения ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены.

В правительстве отмечают, что текущая эпидемиологическая ситуации позволяет снять некоторые ограничения раньше, чем планировалось изначально. Напомним, первоначальный вариант плана предусматривал открытие метрополитена и всего наземного транспорта предполагается только на четвертом этапе, когда в течение 10 дней количество новых, не связанных между собой случаев, ежедневно будет меньше 5 на область. В то же время на сегодняшней пресс-конференции президент рассказал, что междугороднее сообщение восстановить не готовы — пока только шесть областей имеют благоприятную ситуацию.

Финальная версия постановления о продлении карантина должна появиться на сайте Кабмина завтра, 21 мая.

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Железнодорожное сообщение в Украине могут восстановить с 1 июня, а авиасообщение — с 15 июня, если будет положительная обстановка. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Работа транспорта будет постепенно восстанавливаться, начиная уже с этой недели:

с 22 мая — регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластному и международном сообщении;

с 25 мая — перевозки пассажиров в метро;

с 1 июня — железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

с 1 июня — межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;

с 15 июня — принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Обязательным условием для работы транспорта является соблюдение соответствующих требований, а именно масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция. Если рейсы будут осуществлять в регионы, в которых не ослабили карантин, то транспорт может быть заполнен только на половину от количества мест, чтобы между пассажирами были свободны места рядом, спереди и сзади.

Источник: Денис Шмыгаль