Без жетонов, но с полноценным Kyiv Smart Card. Возобновление работы метро и общественного транспорта Киева





Нам еще предстоит дождаться фактического (формально его уже внедрили) запуска многострадального электронного билета Kyiv Smart Card, но вот сейчас пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что после возобновления работы подземки (предположительно, с 25 мая) пассажиры смогут оплачивать проезд «исключительно электронным билетом» (подразумевается не только Kyiv Smart Card, а все доступные способы). Старых зеленых жетонов больше не будет, а оставшиеся на руках можно будет использовать в качестве оплаты за проезд в течение месяца с даты возобновления работы. То есть, предположительно, до 25 июня.

После возобновления работы метро оплатить проезд можно будет любым из ниже перечисленных способов:

Карта Kyiv Smart Card;

Карта метро зеленого цвета (до 31.03.2021 года);

Бесконтактная банковская карта любой платежной системы на желтых турникетах;

Google Pay и Apple Pay;

Мобильное приложение Kyiv Smart Сard;

Разовый билет с QR-кодом (бумажный или электронный из официального приложения).

Как раз последний пришел на смену жетонам. Вот в этой заметке мы подробно рассказывали, где купить и как пользоваться QR-билеты. Кроме того, еще осенью была запущена специальная онлайн-карта со всеми точками, где можно купить/пополнить карту Kyiv Smart Card (вот наша детальная статья на эту тему). И судя по формулировке в пресс-релизе (напоминают, что Киев уже перешел на новую систему) формально запуск Kyiv Smart Card, намеченный на 1 апреля, состоялся.

В наземном общественном транспорте, который должен возобновить работу в «привычном» режиме после 22 мая, платить за проезд также можно будет с помощью Kyiv Smart Card, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской картой любой платежной системы. При этом до 1 июля у пассажиров будет оставаться возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе. Подробнее о новых тарифах на проездные можно узнать из этой заметки.

Администрация отдельно отмечает, что пассажиры, имеющие право льготного проезда, должны будут использовать для проезда карточку киевлянина, а общегосударственные льготные категории — предъявлять на входе оригинал соответствующего удостоверения.

Как Киевский метрополитен шел к отказу от жетонов

Администрация начала отказываться от жетонов еще в октябре 2016 года, изначально пообещав вывести их полностью из обращения до конца 2017 года. Одновременно были приняты несколько соответствующих инициатив, чтобы ускорить переход. С 29 мая 2019 года на станциях Киевского метрополитена начали отключать автоматы для продажи жетонов, но окончательная дата зависела от запуска единого электронного билета Kyiv Smart Card, который множество раз переносили — в последний раз на 1 апреля.

Источник: Киевский метрополитен