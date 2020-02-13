Кабмин ввел электронную акцизную марку на алкоголь — заработает с 1 мая
Новая система «Електронна акцизна марка» заработает с 1 мая. Соответствующее решение было принято на вчерашнем заседании Кабмина.
Напомним, в прошлом месяце об инициативе рассказывал министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет. Суть в том, чтобы обеспечить автоматическую проверку на кассах супермаркетов путем сканирования наносимого на каждую марку штрих кода.
Принятое Кабмином решение предусматривает нанесение на марку акцизного налога для алкогольных напитков двух дополнительных элементов: QR-кода и штрих кода. В них будут зашифрованы реквизиты марок. Как сообщается, введение этих кодов является необходимым условием для создания системы контроля за оборотом подакцизных товаров.
Для получения акцизных марок, проверки уплаты акциза и отчетности будет использоваться электронный кабинет налогоплательщика. Это позволит в будущем полностью отказаться от бумажных заявок.
«Это создаст равные условия для производителей и упростит ведение бизнеса путем замены бумажных заявок на электронные через е-кабинет налогоплательщика. И поспособствует повышению эффективности борьбы с уклонением от уплаты налогов и уменьшению теневого оборота алкогольных напитков».
Алексей Гончарук, премьер-министр Украины.
В Кабмине подчеркивают, что система «Електронна акцизна марка» отличается модульной структурой. Это означает, что базовую функциональность можно будет расширять путем добавления соответствующих модулей, например, для погашения акцизной марки при ее продаже с использованием РРО.
Остается добавить, что не так давно налоговая служба совместно с Минфином запустила пилотный онлайн-сервис проверки акцизных марок на базе электронного кабинета налогоплательщика — в нем можно проверять сигареты и алкоголь.
Источник: КМУ