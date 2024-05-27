Устройства с Wi-Fi 7 и Wi-Fi 6Е нельзя легально использовать в Украине — АПИТУ просит правительство урегулировать эти вопросы

В начале этого года была представлена финальная версия высокоскоростного беспроводного стандарта связи Wi-Fi 7 (802.11be). Впоследствии производители начали анонсировать собственные решения с поддержкой этого стандарта. Однако похоже, что украинским потребителям еще придется некоторое время ждать появления таких устройств на полках магазинов.

Отметим, в стандарте Wi-Fi 7 благодаря функции Multi-Link Operation (MLO) соединения распределяются по трем диапазонам частот (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц). По сравнению с Wi-Fi 6, новый стандарт вдвое увеличивает пропускную способность сетей, благодаря чему обеспечивается ускорение их работы и стабильность связи при подключении большого количества устройств. Технология Wi-Fi 7 обеспечивает скорость передачи данных около 40 Гбит/с, что в 4 раза превышает возможности Wi-Fi 6, за счет более широкой полосы пропускания канала 320 МГц и модуляции 4096-QAM по сравнению с полосой 160 МГц и модуляцией 1024-QAM, присущим Wi-Fi предыдущих версий.

Уже этим летом ожидается поставка производителями устройств с новыми стандартом Wi-Fi 7. Речь идет как о производителях сетевого оборудования, так и терминальных устройств (ПК, ноутбуки, смартфоны, планшеты и т.д.). Однако в Украине до сих пор не урегулированы вопросы гармонизации радиочастотного спектра. Поэтому легальный ввоз и эксплуатация таких устройств в Украине будет невозможной. Причем, эта неприятность распространяется не только на устройства с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 7, а также касается моделей с предыдущим стандартом Wi-Fi 6Е (802.11ax).

Чтобы исправить это досадное недоразумение и ускорить процесс нормального использования в Украине современных устройств с поддержкой передовых стандартов беспроводной связи, Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) обратилась к правительству. Так, АПИТУ просит Кабмин гармонизировать радиочастотный спектр для эксплуатации устройств с поддержкой Wi-Fi 6Е и Wi-Fi 7.

АПИТУ просит правительство поручить Минцифры и НКЭК разработать и внести в КМУ проекты нормативных документов для обеспечения возможности импорта, производства и эксплуатации устройств, соответствующих стандартам Wi-Fi 6Е и Wi-Fi 7, а также разработать и принять необходимые нормативные документы в пределах полномочий Минцифры и НКЭК. АПИТУ также просит правительство информировать о предоставленных поручениях и временных перспективах указанного нормативного урегулирования.

Источник: АПИТУ

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