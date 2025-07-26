Как у Rolls-Royce — электрокроссовер Genesis GV90 действительно будет иметь тренерские двери

Genesis готовит серийную версию полноразмерного электрического кроссовера с тренерскими дверями. В Калифорнии впервые заметили тестовый экземпляр Genesis GV90, и он имеет те же эффектные двери, которые показали в концепте Neolun.

Тренерские двери — это такой тип автомобильных дверей, которые крепятся на задней части дверного проема и открываются в противоположном направлении к традиционным дверям (то есть, открываются «назад»). Такие двери создают более широкий и более открытый проход для пассажиров. Обычно они используются в в люксовых автомобилях, например, Rolls-Royce.

Премьера концепта состоялась в марте на автосалоне в Нью-Йорке, где Genesis представила Neolun как «ультрароскошное видение премиального кроссовера». Теперь мы видим, что элементы этого видения переходят в серийное производство. Genesis GV90 станет новым флагманом бренда и будет иметь не только премиальный дизайн, но и передовые технологии Hyundai.

По словам главного дизайнера Genesis Люка Донкервольке, GV90 — это «воплощение вневременного дизайна и мастерского исполнения». В прошлом месяце журналисты уже запечатлели интерьер предсерийной модели. И хотя он и немного упрощен по сравнению с концептом, основные черты сохранены.

Новые фото от KindelAuto показывают еще один тестовый экземпляр GV90 в камуфляже — с хорошо видимыми петлями для тренерских дверей. Genesis официально подтвердила техническую возможность серийного производства дверей без центральной стойки. Хотя эта функция, скорее всего, будет доступна только для самых дорогих комплектаций.

Другие тестовые образцы, замеченные в США и Южной Корее, имеют привычные двери — следовательно, базовые версии, вероятно, обойдутся без эффектной фишки.

Ожидается, что Genesis GV90 дебютирует в середине 2026 года. Цены и финальные технические характеристики объявят ближе к запуску. Известно, что GV90 построят на новой электрической платформе Hyundai eM. Она разработана для моделей всех сегментов и обещает на 50% больший запас хода, чем у нынешних электромобилей бренда. Кроме того, она поддерживает автономное вождение 3 уровня и обновление «по воздуху» (OTA).

Источник: Electrek, TheKoreanCarBlog