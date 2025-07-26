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Новости Авто 26.07.2025 comment views icon

Как у Rolls-Royce — электрокроссовер Genesis GV90 действительно будет иметь тренерские двери

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Как у Rolls-Royce — электрокроссовер Genesis GV90 действительно будет иметь тренерские двери

Genesis готовит серийную версию полноразмерного электрического кроссовера с тренерскими дверями. В Калифорнии впервые заметили тестовый экземпляр Genesis GV90, и он имеет те же эффектные двери, которые показали в концепте Neolun.

Тренерские двери — это такой тип автомобильных дверей, которые крепятся на задней части дверного проема и открываются в противоположном направлении к традиционным дверям (то есть, открываются «назад»). Такие двери создают более широкий и более открытый проход для пассажиров. Обычно они используются в в люксовых автомобилях, например, Rolls-Royce.

Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме тренерські двері
Genesis GV90 с тренерскими дверями

Премьера концепта состоялась в марте на автосалоне в Нью-Йорке, где Genesis представила Neolun как «ультрароскошное видение премиального кроссовера». Теперь мы видим, что элементы этого видения переходят в серийное производство. Genesis GV90 станет новым флагманом бренда и будет иметь не только премиальный дизайн, но и передовые технологии Hyundai.

По словам главного дизайнера Genesis Люка Донкервольке, GV90 — это «воплощение вневременного дизайна и мастерского исполнения». В прошлом месяце журналисты уже запечатлели интерьер предсерийной модели. И хотя он и немного упрощен по сравнению с концептом, основные черты сохранены.

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Новые фото от KindelAuto показывают еще один тестовый экземпляр GV90 в камуфляже — с хорошо видимыми петлями для тренерских дверей. Genesis официально подтвердила техническую возможность серийного производства дверей без центральной стойки. Хотя эта функция, скорее всего, будет доступна только для самых дорогих комплектаций.

Як у Rolls-Royce — електрокросовер Genesis GV90 справді матиме тренерські двері
Genesis GV90 с тренерской дверью заметили в Калифорнии / KindelAuto/ TheKoreanCarBlog

Другие тестовые образцы, замеченные в США и Южной Корее, имеют привычные двери — следовательно, базовые версии, вероятно, обойдутся без эффектной фишки.

Ожидается, что Genesis GV90 дебютирует в середине 2026 года. Цены и финальные технические характеристики объявят ближе к запуску. Известно, что GV90 построят на новой электрической платформе Hyundai eM. Она разработана для моделей всех сегментов и обещает на 50% больший запас хода, чем у нынешних электромобилей бренда. Кроме того, она поддерживает автономное вождение 3 уровня и обновление «по воздуху» (OTA).

Новый Genesis Electrified G80: больше пространства, больше комфорта, больше запаса хода и цена $66,9 тыс.

Источник: Electrek, TheKoreanCarBlog

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