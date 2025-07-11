Новости Авто 11.07.2025 comment views icon

Hyundai показала заряженный IONIQ 6 N: 641 л.с., 3,2 секунды до сотни и имитация звука ДВС

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Hyundai показала заряженный IONIQ 6 N: 641 л.с., 3,2 секунды до сотни и имитация звука ДВС

Hyundai использовала знаменитый фестиваль скорости в Гудвуде для презентации своего спортивного электромобиля IONIQ 6 N. Это уже вторая высокопроизводительная модель линейки N после IONIQ 5 N.

Характеристики Hyundai IONIQ 6 N

Электромобиль Hyundai IONIQ 6 N имеет длину 4935 мм, ширину 1940 мм и высоту 1495 мм. По размерам он сопоставим с Porsche Taycan. Новинка имеет агрессивный четырехдверный дизайн с выразительным задним крылом, спортивным обвесом и динамичными линиями кузова. Авто имеет 20-дюймовые колеса с шинами Pirelli P-Zero 5 (275/35R20), разработанными специально для этой модели. Но главное — что внутри.

Hyundai показала заряджений IONIQ 6 N: 641 к.с., 3,2 секунди до сотні й імітація звуку ДВЗ
Hyundai представила спортивный IONIQ 6 N

Автомобиль получил два электродвигателя: мощностью 223 л.с. (166 кВт) спереди и 378 л.с. (282 кВт) сзади. Суммарно силовая установка выдает мощность 601 л.с. (448 кВт) и 740 Нм крутящего момента. А если этого окажется мало, инженеры создали режим «Обгон» — функция N Grin Boost позволяет на 10 секунд повысить мощность до 641 л.с. (478 кВт) и крутящий момент до 770 Нм. В сочетании с N Launch Control электромобиль Ioniq 6 N разгоняется с места до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 257 км/ч. Это не уровень гиперкара Rimac Nevera R, но вполне серьезные показатели.

Hyundai показала заряджений IONIQ 6 N: 641 к.с., 3,2 секунди до сотні й імітація звуку ДВЗ
Hyundai представила спортивный IONIQ 6 N

Электродвигатели получают энергию от батареи емкостью 84 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода до 469 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка с помощью 350-киловаттного DC-зарядного устройства позволяет пополнить заряд от 10% до 80% примерно за 18 минут.

Электрические системы

Hyundai подчеркивает, что IONIQ 6 N основан на трех главных принципах: управляемость в поворотах (Corner Rascal), способность к трековому режиму (Racetrack Capability) и ежедневная спортивность (Everyday Sportscar). То есть это не только трековый гоночный автомобиль, но и вполне пригодное авто для повседневной езды.

Hyundai показала заряджений IONIQ 6 N: 641 к.с., 3,2 секунди до сотні й імітація звуку ДВЗ
Hyundai представила спортивный IONIQ 6 N

По словам Hyundai, обновленный IONIQ 6 «переосмысливает опыт вождения электромобиля» благодаря собственному передовому программному обеспечению для управления транспортным средством. В дополнение к системе помощи при страте N Launch Control компания оснастила электромобиль другими полезными для высокой производительности функциями: N Drift Optimizer, N Grin Boost и N Torque Distribution. Они предоставляют дополнительный контроль над автомобилем и обеспечивают повышенную мощность.

Особое внимание Hyundai уделила ощущениям за рулем. Для этого здесь есть система N Active Sound+, которая имитирует звук ДВС, а N e-Shift создает ощущение переключения передач.

Hyundai показала заряджений IONIQ 6 N: 641 к.с., 3,2 секунди до сотні й імітація звуку ДВЗ
Hyundai представила спортивный IONIQ 6 N

На фестивале в Гудвуде Hyundai представит сразу несколько версий: серийный IONIQ 6 N, дрифт-версию IONIQ 6 N Drift Spec, а также модель с комплектом N Performance. В компании обещают, что каждый из этих автомобилей продемонстрирует свои уникальные возможности на трассе и подарит зрителям настоящее шоу.

Hyundai еще не объявила цену нового IONIQ 6 N. Отметим, цена версии IONIQ 5 N 2025 года начинается с 57900 евро.

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Источник: electrek, arenaev

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