GoPro представила Hero10 Black Bones – облегченную версию флагманской камеры без экрана и батареи специально для дронов

Компания GoPro выпустила специальную версию Hero10 Black, облегченную до 54 граммов вместо 153-х. Производитель прислушался к операторам дронов, которые буквально потрошат камеры для уменьшения веса и лучшей управляемости.

Hero10 Black Bones предназначена для пилотов FPV-дронов, снимающих такие видео, как, например, ролик с новой фабрики Gigafactory Berlin.

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У камеры не будет экрана и батареи, что существенно скажется на весе всей летающей конструкции. Операторы будут использовать Hero10 Black Bones для получения кадров в высоком разрешении (до 5.3K), а управлять дроном при помощи отдельной аналоговой камеры с малой задержкой и FPV-очками.

Устройство полностью отличается от предыдущих версий, поскольку для использования его придется подсоединять к конструкции дрона. Датчик, объектив, процессор и встроенное ПО HyperSmooth для стабилизации поместились в корпусе камеры. Но без батареи ее придется подсоединять к дрону. И здесь есть хитрость: встроенная схема регулятора позволяет подключать камеру к аккумуляторам от 5 до 27 вольт

«Вы можете припаять его к выводам батареи вашего дрона, и он будет работать нормально» Пабло Лема, руководитель отдела продуктов GoPro

Подключить управление камерой можно и к контроллеру дрона. Дополнительный провод подключает Hero10 Black Bones к полетному контроллеру и работает с Open GoPro API или ПО Betaflight с открытым исходным кодом.

Hero10 Black Bones будут доступны на сайте gopro.com за $500 или $400 с годовой подпиской и резервным копированием в облако.