Канада начинает разработку манипулятора Canadarm3 для космической станции Lunar Gateway

Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что компания MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) получит $268,9 млн на реализацию второго этапа Canadarm3. Напомним, Canadarm3 – это сервисный роботизированный манипулятор для окололунной космической станции Lunar Gateway.

Канада использует политику Industrial and Technological Benefits Policy, которая предусматривает, что вклад страны в Lunar Gateway будет спроектирован и построен в Канаде при непосредственном участии канадских поставщиков. Отмечается, что MDA будет поддерживать исследования и разработки, создавать дальнейшую деловую активность на ключевых промышленных мощностях в космическом секторе Канады.

MDA будет использовать выделенные средства для начала этапа проектирования робототехнической системы Canadarm3. На этапе разработки будут задействованы технологии машинного видения и передовые разработки в сфере искусственного интеллекта. По задумке авторов проекта, система Canadarm3 должна быть высокоавтономной робототехнической системой, предназначенной для обслуживания, ремонта и проверки Lunar Gateway. Кроме того, Canadarm3 должна захватывать приближающиеся космические аппараты, помогать астронавтам во время выхода в открытый космос и поддерживать научные исследования как на лунной орбите, так и на поверхности Луны.

Canadarm3 планируется запустить в 2027 году. Система будет состоять из большого роботизированного манипулятора следующего поколения, маленького проворного манипулятора и набора специализированных инструментов.

Источник: canada