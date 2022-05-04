Канадская MDA продала свой роботизированный манипулятор Canadarm3 американской Axiom Space — для ее будущей орбитальной коммерческой станции

Компания MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) 3 мая объявила о первой коммерческой продаже своей технологии Canadarm3 компании Axiom Space. В рамках контракта будут поставлены 32 внешних роботизированных интерфейса для первой коммерческой орбитальной станции компании Axiom Space. Сумма контракта не разглашается. Технология MDA для станции Axiom включает коммерческие варианты интерфейсов Canadarm3, предназначенные для шлюза Artemis.

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«Продажа нашей технологии Canadarm3 компании Axiom Space знаменует собой серьезный сдвиг в коммерческом ландшафте и является поворотным моментом для MDA, поскольку мы реализуем наше видение по выводу на рынок полного набора продуктов космической робототехники», — сказал Майк Гринли, генеральный директор MDA.

Он отметил, что растет спрос на широкий спектр космической робототехники для решения самых разных задач.

Интерфейсы MDA на борту космической станции Axiom также будут включать те, которые позволяют мобильной обслуживающей системе Canadarm2 на Международной космической станции (МКС) строить и собирать новую космическую станцию ​​Axiom. Как только этот этап будет завершен, интерфейсы MDA Canadarm3 будут действовать как постоянные точки крепления роботизированной системы снаружи станции Axiom, формируя основу для будущей интеграции и использования робота-манипулятора после того, как он отделится от МКС и начнет работать независимо.

Орбитальная станция Axiom строится и будет эксплуатироваться за частные средства и сначала будет прикреплена к МКС, а затем отделится от нее после вывода последней из эксплуатации, что произойдет в конце этого десятилетия.

Станция Axiom станет глобальным исследовательским и коммерческим центром, создающим надежную и конкурентоспособную экономику на низкой околоземной орбите (НОО). Она будет использоваться для различных целей, включая производство в космосе, пилотируемые космические полеты на НОО и исследование дальнего космоса.

В апреле MDA получила 268,9 млн долларов от правительства Канады для реализации второго этапа Canadarm3 для окололунной космической станции Lunar Gateway. Роботизированную систему планируется запустить в 2027 году. Она будет состоять из большого манипулятора следующего поколения, маленького проворного манипулятора и набора специализированных инструментов.