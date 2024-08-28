Карманный ПК Pilet на Raspberry Pi поддерживает внешнюю клавиатуру и модуль ИИ

Raspberry Pi хорошо подходит для построения портативных ПК: небольшой размер, поддержка внешних устройств, для него можно создать компактный корпус. Команда разработчиков Soulcircuit создала на основе Raspberry Pi 5 модульный карманный ПК Pilet.
Это полноценным портативное устройство, для него создан внешний модуль клавиатуры с джойстиком. Однако работа над ПК все еще продолжается, поэтому точно не известно, какой будет окончательная сборка. Сейчас в Soulcircuit собрали инженерный образец с планами создать устройство по цене менее $200.
Raspberry Pi 5 в основе ПК питается от двух батарей емкостью 8000 мАч и имеет время автономной работы около 7 часов. Pilet имеет металлическую заднюю крышку и вентилятор для лучшего теплообмена. Он поддерживает накопитель данных NVMe SSD и модуль Hailo-8L с возможностями ИИ.
На видео и фото Pilet работает под управлением ОС Raspberry Pi, но поддерживает другие дистрибутивы. Информации пока немного: официальный сайт Soulcircuit предлагает руководство по программному обеспечению и справочник по аппаратной части, а также инструкцию по модулям, но по ссылкам пока нет документов.
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Источник: Tom’s Hardware
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