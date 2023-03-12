Карты Monobank снова можно пополнять через iBox – сеть терминалов возобновила работу

На днях НБУ ликвидировал «Айбокс Банк» из-за схем мискодинга игорного бизнеса. В результате компания «МЕТАПЕЙ» утратила возможность проводить операции через свою сеть терминалов iBox и через сайт. Как следствие, клиенты Monobank не могли пополнять свои карты наличными через терминалы этой сети.

В то время компания «МЕТАПЕЙ» использовала «Айбокс Банк» как главного банка-партнера, и его закрытие фактически остановило функционирование терминалов iBox. Оператор сети сообщил, что уже начал поиск нового партнера, а на это может потребоваться 2-3 дня. Компания не ошиблась в своих расчетах и действительно смогла возобновить работу сети iBox в считанные дни.

«Как и обещали – всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи по основным услугам», – говорится в сообщении оператора в социальной сети Facebook.

Отмечается, что через терминалы можно снова пополнять счета партнеров. Среди них:

Monobank

А-Банк

ПУМБ

ОТП Банк

Sportbank

Unex Bank

Lifecell

Vodafone

Kyivstar и другие

Вместе с тем, на сайте iBox все еще не работают услуги по переводу средств.