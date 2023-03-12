Новости Бизнес 12.03.2023 в 11:21

Карты Monobank снова можно пополнять через iBox – сеть терминалов возобновила работу

Вадим Карпусь

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На днях НБУ ликвидировал «Айбокс Банк» из-за схем мискодинга игорного бизнеса. В результате компания «МЕТАПЕЙ» утратила возможность проводить операции через свою сеть терминалов iBox и через сайт. Как следствие, клиенты Monobank не могли пополнять свои карты наличными через терминалы этой сети.

В то время компания «МЕТАПЕЙ» использовала «Айбокс Банк» как главного банка-партнера, и его закрытие фактически остановило функционирование терминалов iBox. Оператор сети сообщил, что уже начал поиск нового партнера, а на это может потребоваться 2-3 дня. Компания не ошиблась в своих расчетах и действительно смогла возобновить работу сети iBox в считанные дни.

«Как и обещали – всего за три дня нашей команде удалось возобновить работу всего парка терминалов, поэтому уже сейчас они работают на полную мощность и готовы принимать ваши платежи по основным услугам», – говорится в сообщении оператора в социальной сети Facebook.

Отмечается, что через терминалы можно снова пополнять счета партнеров. Среди них:

  • Monobank
  • А-Банк
  • ПУМБ
  • ОТП Банк
  • Sportbank
  • Unex Bank
  • Lifecell
  • Vodafone
  • Kyivstar и другие

Вместе с тем, на сайте iBox все еще не работают услуги по переводу средств.


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