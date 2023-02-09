Каждый второй украинец платит с помощью NFC, а треть готова полностью отказаться от «пластика» в пользу цифровых карт — исследование Mastercard

Mastercard в рамках нового исследования MasterIndex выяснила платежные предпочтения украинцев как пользователей банковских услуг. Тезисно приводим главную и интересную инфографику.

Главные тезисы по исследованию платежных привычек украинцев в 2022 году от Mastercard

Главные тезисы по исследованию платежных привычек украинцев в 2022 году от Mastercard

В 2022 году популярность бесконтактных оплат с помощью смартфона или других гаджетов с NFC заметно возросла — каждый второй (51%) осуществлял такие виды расчетов, что на 11% выше , чем годом ранее.

Треть украинцев выразила готовность полностью отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в ближайшие два года.

В онлайн-оплатах украинцев заметно выросло использование цифровых кошельков (Apple Pay, Google Pay и другие): 37% опрошенных (на 17% больше, чем годом ранее) указали такой вариант как один из самых частых.

Наиболее заметно частота безналичных оплат за год выросла в таких категориях, как «коммуналка» (75% опрошенных осуществляли оплаты в безналичной форме всегда или чаще), «лекарства» (61%), «билеты на поезд, междугородные автобусы и самолеты» (47 %), «одежду и обувь» (46%), а также «проезд в городском общественном транспорте» (26%).

59% украинцев выбирают безналичные оплаты при расчетах в физических торговых точках, а 8% вообще избегают магазинов, где возможность оплаты картой отсутствует.

Интерес к украинским брендам продолжает активно расти — так, 58% опрошенных за год чаще покупали товары украинского производства.

Услуга «Наличные на кассе» (позволяет снимать наличные деньги непосредственно на кассах магазинов, АЗС, аптек и других торговых точек при оплате покупок картой) стала одной из самых популярных с начала войны — ею на протяжении 2022 года воспользовались 37% опрошенных украинцев.

Частота оплат онлайн в течение 2022-го была как в довоенный год — 88% имели опыт онлайн-заказов, при этом 64% опрошенных совершали покупки онлайн от одного до нескольких раз в

месяц.

Все меньше людей оплачивают онлайн-заказ наличными при получении товара — если в 2021 году таких было 39%, то в прошлом году их количество уменьшилось до 28%.

Две трети (66%) украинцев безналично донатили в течение года.

Среди всех украинцев, получавших денежную помощь от международных организаций или фондов в 2022 году — 90% получали ее на банковскую карту.