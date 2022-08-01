КГГА: С сегодняшнего дня наземный общественный транспорт Киева будет останавливаться на время воздушной тревоги

Наземный общественный транспорт столицы будет останавливаться на время воздушной тревоги, соответствующее решение было принято Советом обороны города Киев. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Согласно рекомендациям ГСЧС, город вводит обязательные правила для всего общественного транспорта, включая наземный, во время воздушной тревоги. Согласно решению Совета по обороне города Киев, «Киевпасстранс» и руководители частных компаний, предоставляющих услуги по транспортировке пассажиров, должны остановить движение во время воздушной тревоги, выбрать безопасное место в соответствии с правилами движения и предоставить пассажирам возможность покинуть салон. После этого пассажиры должны пройти в ближайшие убежище», — объяснил Николай Поворозник.

Он также добавил, что метро по-прежнему не будет выполнять перевозки по наземных участкам и закрывать эксплуатацию станций открытого типа во время воздушной тревоги.

В ККГА напомнили, что карта укрытий столицы находится на официальном портале города Киев по следующей ссылке, а также в приложении «Киев Цифровой».

Источник: КГГА