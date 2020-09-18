Кибератака с использованием вируса-вымогателя привела к смерти пациентки немецкой клиники





Женщина в Германии умерла во время атаки вирусом-вымогателем на больницу Duesseldorf University Hospital. Вероятно, это первая смерть, напрямую связанная с кибератакой на больницу. Из-за атаки больница не смогла принять пациентку, и её отправили в другое медицинское учреждение, расположенное на расстоянии примерно 32 км.

Как сообщают немецкие СМИ, кибератака не была напрямую нацелена на больницу. Уведомление о выкупе было адресовано ближайшему университету. Злоумышленники прекратили атаку после того, как власти сообщили им, что она фактически заблокировала работу больницы.

Немецкие власти продолжают расследование в связи со смертью женщины. Если выяснится, что причиной её смерти стало перенаправление в другую больницу, полиция может рассматривать кибератаку как убийство.

Медицинские учреждения часто являются мишенями для кибератак, и эксперты по кибербезопасности годами предупреждали, что большинство больниц не подготовлены к таким атакам. Они в значительной степени полагаются на устройства, такие как радиологическое оборудование, которые часто подключены к интернету. Без этих инструментов больницы не смогут должным образом лечить пациентов.

Даже атаки, нацеленные на данные пациентов и не затрагивающие напрямую медицинское оборудование, могут негативно воздействовать на пациентов. Одно исследование показало, что уровень смертности в больницах от сердечных приступов возрастает через годы после утечки данных. Вероятно, это связано с тем, что медицинским учреждениям приходится отвлекать ресурсы, чтобы отреагировать на атаку или обновить программное обеспечение таким образом, чтобы изменить методы работы врачей.

Источник: The Verge