Кіберполіція України повідомила про підозру хакеру, що розробив фішинговий пакет для атак на фінустанови (йому загрожує до п’яти років позбавлення волі)





Працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в ході міжнародної спецоперації з правоохоронцями Сполучених Штатів Америки та Австралії у лютому поточного року викрили хакера, який розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінустанови.

Зараз йому повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних чи технічних засобів.

39-річний житель Тернопільщини підозрюється у розробці фішингового пакету і спеціальної адміністративної панелі до нього, які були націлені на вебресурси понад сотні банківських установ та їх клієнтів у країнах Європи та Австралії. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використовували хакерські угруповання у власних цілях.

За результатами комп’ютерно-технічних експертиз виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які демонстрував та продавав фігурант у власному інтернет-магазині у Darknet. Збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів.

Нещодавно Кіберполіція України припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тис. вкладників на суму понад 150 млн грн.

Джерело: Кіберполіція України