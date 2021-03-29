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Кіберполіція України повідомила про підозру хакеру, що розробив фішинговий пакет для атак на фінустанови (йому загрожує до п’яти років позбавлення волі)

Кіберполіція України повідомила про підозру хакеру, що розробив фішинговий пакет для атак на фінустанови (йому загрожує до п’яти років позбавлення волі)

Кіберполіція України повідомила про підозру хакеру, що розробив фішинговий пакет для атак на фінустанови (йому загрожує до п’яти років позбавлення волі)


Працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції в ході міжнародної спецоперації з правоохоронцями Сполучених Штатів Америки та Австралії у лютому поточного року викрили хакера, який розробив один із найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінустанови.

Зараз йому повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних чи технічних засобів.

39-річний житель Тернопільщини підозрюється у розробці фішингового пакету і спеціальної адміністративної панелі до нього, які були націлені на вебресурси понад сотні банківських установ та їх клієнтів у країнах Європи та Австралії. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використовували хакерські угруповання у власних цілях.

Кіберполіція України повідомила про підозру хакеру, що розробив фішинговий пакет для атак на фінустанови (йому загрожує до п’яти років позбавлення волі)

За результатами комп’ютерно-технічних експертиз виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які демонстрував та продавав фігурант у власному інтернет-магазині у Darknet. Збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів.

Нещодавно Кіберполіція України припинила діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тис. вкладників на суму понад 150 млн грн.

Джерело: Кіберполіція України

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