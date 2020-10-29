«Киевстар» объявил результаты деятельности за 3 квартал 2020 года: доход вырос на 12%, количество 4G-абонентов и среднее потребление дата-трафика — на 50%





Оператор мобильной связи «Киевстар» рассказал о результатах деятельности в третьем квартале 2020 года, за этот период потребление дата-трафика на одного абонента увеличилось на 50%, количество абонентов, использующих связь 4G, также выросло на 50%.

В отчетном периоде доходы Киевстара выросли на 12%, что объясняется увеличением потребления абонентами различных услуг связи и передачи данных. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 50%, а количество минут голосовой связи на одного абонента — на 9,7%. Средний доход от абонента мобильной связи увеличился на 14,5%, а фиксированного интернета – на 9,7%.

В 3 квартале 2020 года мобильной связью пользовалось 25,8 млн абонентов оператора, что на 2% больше, чем во втором квартале 2020 года. Уменьшение абонбазы относительно 3 квартала 2019 года объясняется частичной приостановкой работы розничной сети во время карантина. Количество абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 3,4% по сравнению с 3 кварталом 2019 года и достигло 16,8 млн, что составляет более 65% абонентской базы.

Также в 3 квартале 2020 года на 50% увеличилось количество клиентов, которые пользуются 4G-связью. Компания объясняет это ускорением строительства новых сетей скоростного интернета, особенно в небольших населенных пунктах. Количество абонентов фиксированного интернета увеличилось на 10% в сравнении с 3 кварталом 2019 года до 1,1 млн человек.

Киевстар инвестировал в строительство сетей 4G и улучшение качества связи 1,185 млрд грн — за 9 месяцев 2020 года капитальные расходы компании составили 4,2 млрд грн. Благодаря действиям по развитию новых технологий, Киевстар обеспечил возможность доступа к высокоскоростному мобильному интернету для 84% населения Украины.

Вынужденное социальное дистанцирование в период карантина повлияло на рост спроса на цифровые решения — в третьем квартале количество пользователей системы самообслуживания “Мой Киевстар” увеличилось на 52% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. В 3 квартале 2020 года компания уплатила налогов и сборов на сумму 2,3 млрд грн.

Источник: Киевстар