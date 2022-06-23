«Киевстар» расширил «Роуминг как дома» еще на 14 стран — теперь полный пакет услуг без доплат доступен в 30 странах мира

«Киевстар» сообщил о расширении географии доступности услуги «Роуминг как дома» еще на 14 стран — с сегодняшнего дня клиенты могут общаться по внутренним («домашним») тарифам в 30 странах мира без дополнительных доплат.
С новым расширением услуги «Роуминг как дома» список пополнили еще 16 стран:
- Бельгия
- Великобритания
- Греция
- Португалия
- Финляндия
- Швеция
- Дания
- Норвегия
- Ирландия
- Люксембург
- Словения
- Хорватия
- Швейцария
- Египет
Теперь абоненты «Киевстар» в выше перечисленных странах также могут пользоваться услугами в своем тарифе без дополнительных доплат — просто оплатив счет на 4 недели по предоплате, или месяц в контрактных тарифах.
Абоненты предоплаты по особым условиям услуги «Роуминг как дома» могут воспользоваться всеми основными сервисами, предусмотренными их тарифным пакетом. В то же время, контрактные и бизнес-клиенты получают дополнительный пакет услуг: 500 минут для исходящих звонков на все украинские номера и номера в стране пребывания, 15 ГБ мобильного интернета, а также 50 SMS. Все входящие вызовы также безлимитные.
В «Киевстаре» отмечают, что стоимость их тарифов начинается от 3-4 евро в месяц, что значительно дешевле тарифных планов у некоторых европейских операторов. С полным списком стран и подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.
В мае Украина инициировала переговоры по присоединению к роуминговому пространству ЕС. Если Украина войдет в роуминговое пространство ЕС, то украинцы, путешествуя по всему Евросоюзу, смогут звонить и пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам без дополнительных доплат.
Украина инициировала переговоры по присоединению к роуминговому пространству ЕС